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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۲

در بهمن ماه/

11 هزار و 860 مورد بازرسی از واحدهای صنفی کرج صورت گرفته است

11 هزار و 860 مورد بازرسی از واحدهای صنفی کرج صورت گرفته است

کرج – خبرگزاری مهر: معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: بهمن ماه سال جاری 11 هزار و 860 مورد بازرسی از واحدهای صنفی کرج صورت گرفته است.

نصرالله نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در بهمن ماه سال جاری حدود 11 هزار و 860 مورد بازرسی از واحدهای صنفی کرج صورت گرفته است.

وی گفت: از این تعداد بازدید یک هزار و 263 برگه تخلف صادر شده است که ارزش ریالی این پرونده ها 290 میلیون ریال است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز افزود: بیشترین تخلفات و گزارش ها در خصوص مواد غذایی، گوشت، مرغ، تخم مرغ، لبنیات و میوه جات بوده است.

نصیری اظهار داشت: یک هزار و 192 مورد شکایت به صورت تلفنی از سوی شهروندان استان البرز گزارش شده که توسط سامانه 124 ثبت شده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: از این تعداد شکایات 334 مورد تخلف، 409 مورد نیز بررسی شد و متخلف شناخته نشدند و همچنین 449 مورد دیگر نیز در دست بررسی است.

کد مطلب 1545414

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