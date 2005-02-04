تيم فوتبال كره شمالي با لباس هاي كره جنوبي به ميدان مي رود

به گزارش خبرنگار " مهر" به نقل از سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا، يكي از مسوولان ورزشي تيم كره جنوبي در اين ارتباط اظهار داشت : ما بخشي از ملزومات ورزشي و لباس هاي متحدالشكل را به مسوولان كره شمالي اهدا كرده ايم.

لازم به ذكر است پارك جي سونگ ملي پوش كره شمالي به عنوان پنجمين بازيكن از آسيا در ديدار 15 فوريه به مناسبت حمايت از زلزله زدگان شرق آسيا در نيوكمپ به ميدان خواهد رفت. پيش از اين چهار بازيكن آسيايي به نام هاي مهدي مهدوي كيا از ايران، چا دو ري از كره جنوبي ، لي تاي از چين و هيده توشي ناكاتا از ژاپن براي حضور دراين ديدار از سوي مسوولان فيفا انتخاب شده اند.