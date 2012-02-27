بودجه 15 هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت در سال 91

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس مسعود ابوالحلاج بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در بودجه سال آینده وزارت بهداشت شاهد تبدیل اعتبارات کوتاه‌مدت به ردیف دایم هستیم که این امر باعث می‌شود مدیران در بخش‌های مختلف از ابتدای سال برنامه‌ریزی کنند و هر ماه، یک‌دوازدهم از بودجه تخصیص داده شده سال را از خزانه دریافت کنند.

وی افزود: با اجرای این طرح در تأمین اعتبارات یارانه دارو، خدمات‌رسانی به بیماران صعب‌العلاج و بسیاری از خدمات بهداشتی و درمانی پیشرفت خوبی خواهیم داشت.



رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از تخصیص بودجه 15 هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت در سال آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: بودجه وزارت بهداشت در سال 1391 معادل 150 هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال جاری22 درصد رشد داشته است.

ابوالحلاج با اشاره به وضعیت حق جذب اعضای غیر هیئت علمی در وزارت بهداشت بیان کرد: اعتبارات حق جذب که برای پرسنل غیر هیئت علمی مطرح بود در هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها مطرح شد و برای پرداخت اسفند ماه از منابع اعتبارات وزارتخانه و یا اعتبارات کمکی دانشگاه‌ها تأمین می‌شود.



وی با بیان اینکه با کسری بودجه 150 میلیارد تومانی برای پرداخت حق جذب اعضای غیر هیئت علمی مواجه هستیم گفت: در سال 1391 در کشور اعتباری معادل 5 هزار میلیارد ریال تخصیص داده شده که پیش‌بینی می‌کنیم مبلغی حدود 1500 میلیارد ریال کسر بودجه در این زمینه داشته باشیم.



این مسئول اضافه کرد: تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی‌‌های انجام شده در دانشگاه‌ها و اعتباراتی که در اختیار وزارت بهداشت قرار دارد مشکل خاصی به وجود نیاید.



ابوالحلاج با اشاره به اینکه اعتباری برای نوار مرزی تامین نشده اظهار داشت: در قانون، هر جا اعتباری برای آن در نظر گرفته نشده باشد مجوز پرداخت وجود ندارد و برای نوار مرزی چون اعتباری تأمین نشده است فعلاً پرداختی در این زمینه صورت نخواهد گرفت.