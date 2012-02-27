به گزارش خبرنگار مهر، تیمور یزدان‌شناس عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مردم ایران در شرایط مختلف پشتیبان نظام بوده‌اند و در هیچ میدانی صحنه را خالی نکرده اند، در انتخابات 12 اسفند نیز شاهد حضور گسترده و پرشور مردم در انتخابات خواهیم بود.

وی از پیش‌بینی مشارکت بیش از 70 درصدی واجدان شرایط برای حضور در انتخابات در حوزه انتخابیه کنگان، جم و دیر خبر داد و افزود: شرایط لازم برای برگزاری انتخابات باشکوه و حضور گسترده مردم پای صندوقهای رای فراهم شده است.

فرماندار کنگان با اشاره به حضور 68 درصدی واجدان شرایط در دوره قبلی انتخابات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شور و نشاط بسیار زیادی در بین مردم ایجاد شده است و امیدواریم شاهد حضور بیشتر مردم پای صندوقهای رای باشیم.

وی در رابطه با تعداد صندوقهای رای در حوزه انتخابیه جنوب استان بوشهر نیز اظهار داشت: 60 صندوق اخذ رای در شهرستان کنگان، 44 صندوق در شهرستان جم و 37 صندوق اخذ رای نیز در شهرستان دیر پیش‌بینی شده است.

یزدان‌شناس از حضور سه هزار و 500 نفر در برگزاری انتخابات شهرستانهای جنوبی استان خبر داد و گفت: این تعداد شامل هیئتهای اجرایی، نظارت، محافظین و... می‌شود.

وی انتخابات را نمادی از مردم‌سالاری دینی توصیف کرد و ادامه داد: همانطور که مردم در دوره‌های قبل وفاداری خود را به نظام و ولایت ثابت کرده‌اند، در این انتخابات نیز حضوری گسترده خواهند داشت.

فرماندار کنگان اضافه کرد: برنامه‌ریزیهای لازم برای برگزاری انتخاباتی باشکوه در شهرستانهای جنوبی استان بوشهر انجام شده است و هماهنگیهای لازم برای حضور حداکثری مردم در انتخابات صورت پذیرفته است.