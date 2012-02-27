برگزاری مراسم یادبود عباس امیری در رشت

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور جمعی از هنرمندان مطرح کشور از قبیل رحیم نوروزی در سالن وارش مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیا (ص) رشت برگزار شد.

زنده یاد عباس امیری هفتم اسفند ماه سال ۸۹ در پی سانحه رانندگی و متعاقب آن سکته قلبی در گذشت.

از نقشهای به یادماندنی وی می توان به کاهن اعظم معبد آمون در مجموعه تلویزیونی یوسف پیامبر و همچنین ابوموسی اشعری در مجموعه تلویزیونی امام علی (ع) اشاره کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: مرحوم عباس امیری بازیگری توانمند بود که با نقشهای ارزنده در تئاتر، تلویزیون و سینما همواره در ذهن مردم ماندگار است.

منصور ایمانی افزود: ایشان در طول سالهالی گذشته در نقشهای ماندگار بازی کرده و تصویری فراموش ناشدنی از خود به یادگار گذاشته است.

وی همچنین با اشاره به اینکه هنر نقش تعیین ‌کننده ‌ای در ماندگاری و انتقال ارز‌شها به نسلهای آینده دارد، یادآورشد: با زبان هنر می ‌توان پایداری و سرعت انتقال اینگونه مفاهیم را افزایش داد.