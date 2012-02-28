بهروز منتقمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تلاش اداره کل ورزش و جوانان جذب اعتبار برای هیئت های ورزشی است.



وی ادامه داد: تمام تلاش و کوشش بر این است که اعتباری را به هیئت های ورزشی استان تزریق کنیم که در آینده نزدیک این کار انجام خواهد شد.



حمایت از هیئت های ورزشی حمایت از ورزش استان البرز است



مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز گفت: حمایت از هیئت های ورزشی استان به نوعی حمایت از ورزش استان البرز است بنابراین تمام تلاش و کوشش تامین اعتبار برای هیئت های ورزشی استان البرز است.



منتقمی افزود: یکی از کارهای مهمی که اداره کل ورزش و جوانان مد نظر دارد اتمام طرح های نیمه تمام و همچنین افزایش سرانه ورزشی استان البرز است.

وی اظهار داشت: طرح های عمرانی مختلفی در استان البرز در حال اجرا است که باید تلاش شود به سرانجام برسد و همچنین اداره کل تربیت بدنی در نظر دارد طرح های عمرانی ورزشی جدید دیگری نیز اجرایی کند.