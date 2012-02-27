به گزارش خبرنگار مهر، دیدار معوقه دو تیم فولاد ماهان و ذوب آهن اصفهان امروز دوشنبه در سالن مخابرات اصفهان برگزار شد که طی آن شاگردان فرزاد کوهیان موفق شدند حریف میزبان خود را با 10 اختلاف امتیاز شکست دهند. بازیکنان ذوب آهن کوارترهای دوم و سوم این دیدار را با برتری خود تمام کردند اما در 2 کوارتر دیگر مغلوب ماهانی‌ها شدند.

نتیجه کامل دیدار تیم‌های فولاد ماهان اصفهان و ذوب آهن اصفهان بدین شرح است:

* فولاد ماهان اصفهان 76 - ذوب آهن اصفهان 82

(22 بر 12)، (15 بر 28)، (15 بر 24)، (24 بر 18)

ذوب آهن در حالی برنده دیدار معوقه امروز برابر فولاد ماهان شد که این بازی در دقیقه پایانی و به دلیل توهین تماشاگران به داوران متوقف شد. در حالیکه یک دقیقه و 12 ثانیه به پایان این بازی مانده بود، داوران مسابقه به دلیل برخورد نامناسب تماشاگران و توهین آنها زمین مسابقه را ترک کردند اما بعد از دقایقی آنها به زمین بازگشته و قضاوت بازی تا ثانیه پایانی را برعهده گرفتند.

فولاد ماهان با وجود متحمل شدن شکست در دیدار امروز با مجموع 38 امتیاز در رده دوم جدول رده بندی باقی ماند اما ذوب آهن به لطف پیروزی در این بازی از رده پنجم یک پله ارتقا یافت.