انصراف یک نامزد و اضافه شدن نامزد دیگر در شهرستان رباط کریم

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ رئیس حوزه انتخابیه شهرستانهای رباط کریم و بهارستان از انصراف یک نامزد انتخابات و اضافه شدن یک نامزد دیگر به جمع نامزدهای این حوزه انتخابیه خبر داد و اعلام کرد: اسماعیل احمدی یکی از کاندیداهای حاضر در این دوره، روز گذشته با حضور در فرمانداری رباط کریم، به صورت رسمی انصراف خود را از شرکت در رقابتهای انتخابات دوره نهم مجلس اعلام کرد.



بیژن سلیمان پور افزود: همچنین محمدرضا تقوی فرد با انتقال از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر به این حوزه انتخابیه، به جمع نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان اضافه شد.



نشست مشترک شورای هماهنگی مدیریت بحران استان تهران و مدیریت بحران رباط کریم



نشست مشترک شورای هماهنگی مدیریت بحران استان تهران و مدیریت بحران شهرستان رباط کریم در محل فرمانداری برگزار شد که در آن فرماندار شهرستان رباط کریم خواستار جدیت دستگاه های عضو برای ارتقای سطح آگاهی های عمومی و انسجام دستگاه های اجرایی در راستای کاهش خطر پذیری و مدیریت بحران شد و گفت: اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی نقش مهمی در کاهش حوادث و جلوگیری از افزایش تلفات و پیامدهای حوداث غیرمترقبه و طبیعی دارد.



بیژن سلیمان پور افزود: پیشگیری از مهمترین ارکان مدیریت بحران است و با اقدامات پیشگیرانه می توان در کاهش اثرات بلایای طبیعی تاثیر چشمگیری بجا گذاشت، در این زمینه رباط کریم از استراتژیک ترین شهرستانهای کشور است و با وجود اقدامات خوبی که تاکنون در این شهرستان انجام شده، اما رباط کریم از مشکلاتی در حوزه مدیریت بحران رنج می برد که نیازمند توجه ویژه مسئولان استانی به این شهرستان است.

همایش توجیهی و آموزشی اعضای شعب اخذ رای انتخابات در رباط کریم برگزار شد



همایش توجیهی و آموزشی اعضای شعب اخذی رای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان رباط کریم برگزار شد. این همایش با حضور فرماندارو رئیس حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان، اعضای هئیت اجرایی انتخابات و بیش از 500 نفر از اعضای شعب اخذ رای برگزار شد.



فرماندار شهرستان رباط کریم در این نشست گفت: انتخابات این دوره از مجلس حساسیتهای فراوانی دارد که به تبع این حساسیتها، وظیفه و تکلیفی که بر عهده مجریان انتخابات است، سنگین تر می شود.



بیژن سلیمان پور افزود: همه این حساسیتها، به خاطر حرکت رو به جلوی ملت ایران و گام برداشتن نظام اسلامی به سوی فتح قله های استقلال و عظمت است که موجب شده قدرتهای استکباری و صهیونیستی نتوانند آن را تحمل کنند و به هر شکل ممکن، می خواهند ایران اسلامی را از نیل به این هدف، بازدارند.



برگزاری همایش بازرسان انتخابات رباط کریم



همایش بازرسان و سربازرسان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سالن همایش بخشداری مرکزی رباط کریم برگزار شد که در آن رئیس هئیت بازرسی حوزه انتخابیه شهرستانهای رباط کریم و بهارستان گفت: با هوشیاری مردم در صحنه ها و عرصه های مختلف همچون راهپیمایی باشکوه 22 بهمن و انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی تمامی توطئه های دشمنان باشکست مواجه خواهد شد.



سید حبیب موسوی افزود: برخی سعی دارند تا در برگزاری این امر مهم شیطنت کنند که با هوشیاری و پشتوانه مردمی هرگز اجازه شبهه افکنی و شیطنت به عوامل استکبار داده نخواهد شد.



آغاز اجرای پروژه های عمرانی و آسفالت معابر در روستاهای رباط کریم



روستاهای شهرستان رباط کریم در سال جاری شاهد افزایش چشمگیر خدمات دولت و توجه ویژه ای بودند که در این زمینه فرماندار رباط کریم با اعلام این مطلب اظهار داشت: در سال جاری که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی سال جهاد اقتصادی نام گرفته است، توجه ویژه ای در تخصیص اعتبارات و خدمات رسانی به روستاهای شهرستان رباط کریم شد.



بیژن سلیمان پور افزود: از محل اعتبارات استانی مبلغ 11 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار برای عمران و آبادانی روستاهای شهرستان اختصاص یافت که بی سابقه بوده است.



این مسئول با اشاره به رویکرد خوب دولت برای توسعه و پیشرفت روستاهای کشور عنوان کرد: شهرستان رباط کریم دارای 21 روستا است که نیازمند توجه ویژه ای هستند و ما در فرمانداری رباط کریم، در راستای رویکرد دولت، برنامه ها و بودجه های مناسبی را برای این روستاها اختصاص دادیم که بخش قابل توجهی از آنها محقق شد.



سه روحانی و چهار خانم بین 16 کاندیدای انتخابات مجلس در شهرستان رباط کریم



رئیس ستاد انتخابات شهرستان رباط کریم گفت: 16 نامزد انتخاباتی در حوزه انتخابیه شهرستانهای رباط کریم و بهارستان به رقابت می پردازند.



ابوالقاسم شجاعی با بیان اینکه شهرستانهای رباط کریم و بهارستان به طور مشترک یک نماینده در مجلس دارند، افزود: هم اکنون سه روحانی و چهار خانم بین 16 کاندیدای تایید صلاحیت شده، برای راهیابی به مجلس شورای اسلامی باهم به رقابت می پردازند.