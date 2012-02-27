مواد غذایی را از فروشندگان دوره گرد نخرید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا گلابی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در یاسوج اظهار داشت: افزایش مسافرت‌ها، ورود گردشگران و مسافران نوروزی، موضوع سلامت مواد غذایی و رعایت نکات بهداشتی را از اهمیت بالایی برخوردار کرده است.

وی تاکید کرد: مردم و مسافران از فروشندگان دوره‌گرد و مراکز فاقد تاییدیه بهداشتی خرید نکنند چرا که با این کار به سلامت خود و جامعه آسیب می رسانند.

معاون اجرایی مرکز بهداشت استان بیان داشت: این مرکز در طرح ویژه نوروزی، نظارت جدی بر عرضه مواد غذایی و آشامیدنی دارد.

وی موفقیت این طرح و افزایش شاخص سلامت در استان را نیازمند مشارکت جدی مردم و توجه به هشدارها و نکات بهداشتی عنوان کرد و افزود: مواد غذایی فاسدشدنی در مسافرت‌ها از علت‌های اصلی مسمومیت افراد در سال‌های قبل بوده است.

محمدرضا گلابی بیان کرد: مردم سعی کنند از مصرف مواد غذایی که احتمال فاسد شدن آن‌ها وجود دارد در مسافرت‌ها خودداری کنند.

وی تاکید کرد: مسافران باید وسایل لازم برای طبخ و حرارت دادن غذا را به همراه داشته باشند تا قبل از مصرف، غذا را حرارت دهند.

وی افزود: مصرف آب‌های آلوده یکی دیگر از علل مسمومیت افراد در مسافرتها است و مطمئن‌ترین راه برای مصرف آب و آشامیدنی ها استفاده از نوشیدنی های بسته‌ بندی‌شده و بهداشتی است.

معاون اجرایی مرکز بهداشت استان تاکید کرد: مردم در مسافرت‌ها به این نکته توجه کنند که نوشیدن آب‌های جاری محیط که از سلامت آن‌ها اطمینان ندارند، خطرناک و احتمال مسمومیت با این آبها بسیار زیاد است.