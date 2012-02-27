گودبرداری در مجاورت خانه تاریخی امین السلطان

به گزارش خبرنگار مهر، مردادماه امسال بود که خروج خانه امین السلطان از فهرست میراث ملی کشور خبرساز شد.

این خانه با نامهای دیگر همچون اتحادیه یا خانه دائی جان ناپلئون تنها قطعه بازمانده از باغ های لاله‌زار تهران است که در واقع خانه امین‌السلطان، صدراعظم ناصرالدین شاه بوده است.

این خانه سال ۱۳۸۳ در فهرست میراث ملی ثبت شد. به این ترتیب مالکان خانه اجازه نداشتند تغییری در آن بوجود بیاورند اما همین موضوع باعث شد وراث آن خواهان فروش خانه شوند.

سازمان میراث فرهنگی برای خرید این خانه با خانواده اتحادیه وارد مذاکره شد و توافق‌هایی برای واگذاری این باغ به دولت به قیمت چهار میلیارد تومان به میان آمد اما در نهایت این معامله به سرانجام نرسید چرا که وراث این مبلغ را به 17 میلیارد تومان افزایش داده بودند به این ترتیب خرید این خانه در توان سازمان میراث فرهنگی و شهرداری نبود به همین دلیل با شکایت وراث، این خانه از فهرست میراث ملی خارج شد.

در حال حاضر تعدادی از مالکان، بخش عمده باغ را از باقی وارثان خریده‌اند و می‌خواهند پس از خارج‌کردن آن از فهرست میراث ملی که امکان ساخت و ساز و ایجاد تغییر در باغ و بنا را فراهم می‌کند، تغییراتی در آن ایجاد کنند.

قرار بود پس از تخریب خانه امین السلطان در زمین این خانه یک مجتمع تجاری بسیار بزرگ ساخته شود که در آن صورت با توجه به تراکم چند ده هزار متری این مجتمع، آخرین بقایای بافت تاریخی لاله زار در ازدحام بازار مضمحل می شود اما این طرح نیز فعلا مسکوت مانده چون بسیاری از فعالان و دوستداران میراث فرهنگی مخالفت خود را به وراث اعلام کرده اند.

با این حال عملیات پی ریزی و گود برداری یک مجتمع تجاری در کنار خانه دائی جان ناپلئون از چند روز گذشته آغاز شده است که به این ترتیب حتی اگر این خانه تاریخی قجری باقی بماند ساختمان کناری آن، دید بصری و حریم آن را بر هم خواهد زد.