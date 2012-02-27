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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۰۰

لایینی اعلام کرد:

حضور حداکثری مردم در انتخابات اقتدار نظام را تثبیت می کند

حضور حداکثری مردم در انتخابات اقتدار نظام را تثبیت می کند

نکا - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان نکا گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات، اقتدار نظام را تثبیت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر محمدی لایینی عصر دوشنبه در جمع شورای مرکزی هیئت دلسوختگان بقیع فاطمه افزود: اگر برای جوانان و اعضای هیئتهای مذهبی برنامه داشته باشیم می توانیم تحولی در کشور و منطقه ایجاد کنیم.

وی اظهار داشت: هیئتهای مذهبی باید منسجم شوند و بین آنان ارتباط برقرار شود و نیروها را برای نظام اسلامی تربیت کنند.

امام جمعه نکا یادآور شد: در مسیر ولایت بودن مهم بوده و انقلاب انسانها را به مرور زمان آزمون و امتحان می کند.

لایینی ادامه داد: این دوره از انتخابات، نخستین انتخابات بعد از فتنه 88 است و دشمنان به این حضور مردم چشم دوخته و همه ما باید با اطاعت پذیری از رهبری و ولایتمداری با حضور گسترده در انتخابات، برنامه های دشمنان را نقش بر آب کنیم.

وی افزود: حضور در انتخابات از نظر دنیا مشروعیت یک نظام، اقتدار و قوت نظام بوده و این مسئله برای نظام جمهوری اسلامی ایران که موجب بیداری اسلامی در جهان شده به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است.

امام جمعه نکا یادآور شد: در هیئتهای مذهبی ولایتمداری باید پر رنگ باشد و مسئولان هیئتها حضور در نمازجمعه و جماعات و عرصه های مختلف علمی، دینی، فرهنگی و سیاسی در صف اول باشند.

کد مطلب 1545437

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