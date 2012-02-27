کاندیداهای جبهه متحد بعد از سه مرحله غربال انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر سید رضا تقوی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز عصر امروز در گردهمایی بزرگ روحانیون جبهه متحد اصولگرایان که در مسجد امام صادق برگزار شد با اشاره به اینکه روحانیت همواره در عرصه های سیاسی در طول تاریخ پیشتاز بوده است افزود: روحانیت با سربلندی و افتخار اعلام می کند که همواره مورد اعتماد و خدمتگزار مردم بوده و این اعتماد به هیچ وجه بخشنامه ای و دستوری نبوده و این اعتماد بر اساس سلسله مبانی فکری بوده است.

تقوی با بیان اینکه هر گاه جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اطلاعیه ای منتشر می کنند 99 درصد روحانیت کشور به آن لبیک می گویند ادامه داد: جامعتین در عرصه انتخابات مجلس با احساس تکلیف وارد شد و تلاش کرد با ساماندهی جبهه متحد اصولگرایان نقش مهمی در وحدت ایفا کند.

وی به شخصیت آیت الله مهدی کنی اشاره کرد و گفت: همانطور که حضرت امام خمینی (ره) در خصوص شهید مظلوم بهشتی این جمله را بکار بردند که ایشان به تنهایی یک ملت هستند معتقدم حضرت آیت الله مهدوی کنی نیز به دلیل سوابق فراوان در تاریخ انقلاب به تنهایی یک ملت است چرا که 20 سال است ایشان را از نزدیک می شناسم حتی به تعبیر آیت الله یزدی ایشان شیخ العلما تهران هستند.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز به نحوه انتخاب کاندیداهای فهرست نهایی جبهه متحد اصولگرایان نیز اشاره کرد و گفت: بعد از اینکه سازوکار جبهه متحد اصولگرایان شکل گرفت آیت الله مهدوی کنی فرمودند از همه احزاب اصولگرا لیست گرفته شود لذا بعد از فراخوان 80 نفر به جبهه متحد معرفی شدند که در مرحله اول 56 نفر سپس 45 نفر و در آخرین غربال 30 نفر انتخاب شدند.

تقوی افزود: ما معتقدیم تمامی افرادی که در فهرست نهایی جبهه متحد حضور دارند شایسته هستند و اینکه برخی تلاش دارند شایعه کنند آیت الله مهدوی کنی تمامی اعضای فهرست جبهه متحد را قبول ندارد صحیح نیست.