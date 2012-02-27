محصولات فرهنگی غیرمجاز بنیان خانواده ها را نشانه گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اسماعیلیان ظهر دوشنبه در همایش فرهنگی مبارزه با آثار غیرمجاز سمعی و بصری استان اظهار داشت: تاثیر سی دی های مستهجن و غیرمجاز در جامعه کمتر از مواد مخدر نیست.

وی ادامه داد: همان طور که مواد مخدر جوانان را به منجلاب می کشاند این محصولات غیرمجاز امنیت خانواده ها را به خطر انداخته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان خواستار توجه جدی عرضه کنندگان محصولات فرهنگی در این زمینه شد و بیان داشت: عرضه خارج از شبکه مجاز و توزیع سی دی های مستهجن جامعه را به سمت تباهی پیش می برد.

حجت الاسلام اسماعیلیان ادامه داد: به منظور عرصه مجاز محصولات فرهنگی این اداره کل حمایت از ویدئو کلوپها و مراکز عرضه محصولات فرهنگی مجاز را در دستور کار قرار داده است.

وی با تاکید بر رسالت و وظیفه فرهنگ و ارشاد اسلامی برای مقابله با عرضه محصولات فرهنگی غیرمجاز عنوان کرد: جامعه، پدرها و مادرها، مربیان و مسئولان مدارس از ما می خواهند در این زمینه فعالیت جدی داشته باشیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان تصریح کرد: با توجه به اینکه مقابله با این امر تبدیل به مطالبه عمومی مردم شده است این اداره کل برنامه های ویژه ای را در این زمینه در دستور کار قرار داده است.

حجت الاسلام اسماعیلیان از در نظر گرفتن بودجه ویژه ای برای این امر خبر داد و بیان داشت: بخش از این اعتبار صرف حمایت از توزیع کنندگان مجاز محصولات فرهنگی استان می شود.