به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود ابوالحلاج گفت: از اتفاقات مهمی که در بودجه سال آینده وزارت بهداشت رخ داده است تبدیل اعتبارات کوتاه‌مدت به ردیف دایم است که باعث می‌شود مدیران در بخشهای مختلف از ابتدای سال برنامه‌ریزی کنند و هر ماه یک دوازدهم از بودجه تخصیص داده شده سال را از خزانه دریافت کنند.

وی افزود: این کار کمک بسیار مؤثری در تأمین اعتبارات یارانه دارو، بیماران صعب‌العلاج و بسیاری از خدمات بهداشتی و درمانی دارد.

ابوالحلاج در مورد حق جذب اعضای غیر هیئت علمی گفت: اعتبارات حق جذب که برای پرسنل غیر هیئت علمی مطرح بود در هیئتهای امنای دانشگاهها مطرح شد و برای پرداخت اسفند ماه از منابع اعتبارات وزارتخانه و یا اعتبارات کمکی دانشگاهها تأمین می‌شود.

ابوالحلاج گفت: برای پرداخت حق جذب اعضای غیر هیئت علمی در سال 1391 در کشور اعتباری معادل 5 هزار میلیارد ریال تخصیص داده شده که پیش‌بینی می‌کنیم مبلغی حدود 1500 میلیارد ریال کسر بودجه در این زمینه داشته باشیم که امیدوارم با برنامه‌ریزیهای انجام شده در دانشگاهها و اعتباراتی که در اختیار وزارت بهداشت قرار دارد مشکل خاصی به وجود نیاید.

وی در مورد حق نوار مرزی، گفت: در قانون هر جا اعتباری برای آن در نظر گرفته نشده باشد مجوز پرداخت وجود ندارد و برای نوار مرزی چون اعتباری تأمین نشده است فعلاً پرداختی در این زمینه صورت نخواهد گرفت.

ابوالحلاج در مورد تامین بودجه دانشگاههایی که پرداختهایی در این زمینه داشته‌اند، افزود: برای چنین پرداختهایی نه در اعتبارات ملی و نه در اعتبارات استانی محل پرداختی وجود ندارد و توصیه ما از ابتدا این بود که تا مشخص نشدن اعتبار لازم اقدامی صورت نگیرد ولی با این حال دربرنامه‌های آینده، برای پرداخت حق نوار مرزی و مناطق محروم تأمین اعتبار خواهیم کرد.