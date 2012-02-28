نظریه خوب همیشه نتیجه مثبت ندارد

برخی معتقد هستند حاکم شدن سخت کار کردن به عنوان جنبه‌ای از اخلاق پروتستانی باعث شده انسان معاصر نتواند از دستاوردهای خود راضی باشد. در واقع حاکم بودن کار سخت و بیش از اندازه، باعث شده انسان رضایتی از زندگی خود نداشته باشد.

دکتر جودی ازونی استاد فلسفه دانشگاه تافتس آمریکا در مورد اخلاق پروتستانی و تبعات حاکم شدن این فرهنگ در دوره معاصر به خبرنگار مهر گفت: دیدگاه پروتستانی به کار در واقع ریشه در تقابل این دیدگاه با آرای کاتولیک در خصوص کار است.

وی افزود: در این دیدگاه انجام کار و تلاش امری مهم پنداشته شده و برای کار کردن ارزش زیادی قائل شده است.

مؤلف "معرفت و مرجع در علوم تجربی" تصریح کرد: کار سخت انجام دادن برای رسیدن به خوشبختی و کامیابی مورد توجه اخلاق پروتستانی است. باید توجه داشت که نگاه کاتولیک به کار اینگونه نیست.

وی تأکید کرد: اینکه باید کار و تلاش کرد امری پسندیده است، اما این سؤال مطرح است که آیا با کار و تلاش زیاد می‌تواند راهی به خوشبختی برد.

مؤلف "گفتگو درباره هیچ" یادآور شد: در واقع باید میان یک اندیشه و تفکر و تبعات و نتایج آن فرق قائل شد. گاهی ممکن است اندیشه و تفکری از بعد نظری خوب و مطلوب باشد ولی در عرصه عمل دچار گرفتاریهای زیادی شود.