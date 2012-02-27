تکیه معلم کلا بابل تخریب شد/ نابودی اثر ملی تاریخی

محمد دهستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بدون هماهنگی با میراث فرهنگی و گردشگری بابل، توسط اعضای هئیت امنا و متولیان تکیه معلم‌ کلا بندپی غربی این بنای قدیمی تخریب شد.

وی بیان داشت: قبل از تخریب این اثر ملی اعضای هیئت امنا درخواست زمین محوطه تکیه برای افزایش فضای مسجد را کرده بودند که با موافقت میراث فرهنگی، زمین محوطه تکیه برای گسترش مسجد اختصاص یافت اما با این وجود این اعضا در عملی نادرست اقدام به تخریب این بنای تاریخی کردند.

دهستانی افزود: اعضای هئیت امنا و متولیان تکیه معلم‌کلا بندپی غربی، بدون هماهنگی با یگان حفاظت میراث فرهنگی و نیروی انتظامی بابل اقدام به تخریب یکی از آثارهای مهم و ملی ایران کردند.

وی اظهار داشت: یگان حفاظت میراث فرهنگی بابل به محض اطلاع از تخریب این اثر تاریخی بلافاصله به محل اعزام شده که تا رسیدن آنها این بنای تاریخی کاملا تخریب شد.

رئیس میراث فرهنگی و گردشگری بابل افزود: تکیه معلم‌کلا بندپی غربی در سال 86 به شماره 20695 به‌‌ عنوان یکی از آثار مهم ملی و تاریخی ایران به ثبت رسید.

وی گفت: این بنای تاریخی با هنر معماری اصیل ایرانی قدمت 200 ساله داشته و مربوط به دوره قاجاریه است.

دهستانی افزود: اداره میراث فرهنگی بابل شکواییه ای از افراد تخریب کننده این بنای تاریخی به دادگستری ارسال که در این خصوص مقام قضایی دستور رسیدگی به لحاظ قانونی صادر و پرونده در مقامات قضایی در حال رسیدگی است.