اولین هیئت امنا در بیمارستان امام (ره) تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این جلسه دکتر حسن امامی رضوی رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) با بیان اینکه بیمارستان امام (ره) نخستین بیمارستانی است که هیئت امناء در آن تشکیل شده است، گفت: امیدوارم این امر منجر به ارائه خدمات بهتر به مردم شود.

وی در ادامه به ارائه گزارشی کوتاه از عملکرد و کارکرد مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) پرداخت و گفت: این مجتمع دارای سه بیمارستان اصلی شامل بیمارستانهای امام خمینی (ره)، ولی عصر(عج) و انستیتو کانسر است.

امامی رضوی با اشاره به وجود 67 بخش بستری، 1401 تخت مصوب و 1200 تخت فعال در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) گفت: تعداد مراجعان به مجتمع در سال 89، 862 هزار و 70 نفر بوده و تخمین زده می شود که امسال این تعداد به یک میلیون نفر نیز برسد.

در ادامه دکتر باقر لاریجانی رئیس هیئت امناء مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) عملکرد مدیران مجتمع را مثبت ارزیابی کرد و گفت: ضرورت دارد که اداره این مجتمع با حضور دکتر امامی رضوی الگوسازی شود.

وی اورژانس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) را قطب اورژانس کشور خواند و گفت: لازم است که واحد اوژانس بیمارستان قدرتمندتر از گذشته ساخته شود.

لاریجانی خواستار همکاری و همدلی مدیران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برای عبور از فاز گذر پروژه عمرانی مجتمع شد و گفت: پروژه عمرانی بسیار مهمی در این بیمارستان آغاز شده که شاید مهمترین پروژه بهداشتی درمانی در سالهای پس از انقلاب اسلامی باشد از این رو ضروری است که با گامهایی استوار در جهت پیشبرد و تکمیل این پروژه بکوشیم.

در ادامه جلسه موذن مشاور شهردار تهران و عضو هیئت امنای مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) با بیان آن که با استفاده از روشهای سنتی حسابداری به جایی نخواهیم رسید، گفت: شهرداری تهران می تواند تجارب خود را در حیطه مالی به مسئولان بیمارستان ارائه کند.

وی اداره یک بیمارستان را به اداره "شهری جنگ زده" تشبیه کرد و گفت: هر آن چه در این سیستم وجود دارد، بایستی مستندسازی شود چرا که داشته هایمان آن قدر زیاد نیست که بتوان آن را هدر داد.

عضو هیئت امنای مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) افزود: برای رسیدن به اهداف آتی بیمارستان، هدف گزاری درست و استفاده بسیار دقیق از منابع محدود ضرورت دارد.