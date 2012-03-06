سید مهدی محدث در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مرکز رشد قم نخستین مرکز رشد علوم انسانی در کشور است و قم به عنوان معدن علوم اسلامی و انسانی باید مرکز انسان سازی باشد و تحصیلات تکمیلی در این زمینه فعال شود.



وی با تاکید بر اینکه باید کانون‌های هماهنگی دانش و صنعت و نیز شرکت‌های دانش بنیان ایجاد شوند، اظهار داشت: اگر این کانون‌ها فعال شوند می‌توانند پشتوانه خوبی برای از مراکز رشد باشند.



محدث افزود: ما به دنبال تولید تخصصی علم نیستیم ما می‌خواهیم از ظرفیت‌ها درجهت نظام سازی که قرار است به عنوان یک الگوی آکادمیک در اختیار جامعه علمی کشور و حتی جهان قرار گیرد، بهره برداری کنیم.



مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری با بیان اینکه قم به منطقه ویژه علم و فناوری نیاز دارد، گفت: پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های تحقیقاتی زیرساخت‌های اساسی این شهرک‌ها هستند که بدلیل تسهیلاتی که دولت در اختیار آنها قرار می‌دهد می‌توانند به خوبی علم تولید شده را در آنجا تبدیل به کالا و خدمات و ایجاد ثروت کنند.



محدث با بیان اینکه نیاز مبرم به مرکز رشد علوم انسانی سبب می‌شود در اسرع وقت مجوزهای لازم آن اخذ شود، افزود: ما به دنبال جمع آوری و هم افزایی ایجاد شده طی این 33 سال هستیم و باید این تجربیات در مرکز رشد آورده شود و به جامعه هدف عرضه شود.



راه اندازی مرکز رشد علوم انسانی همزمان با پارک قم خواهد بود



مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری قم با تصریح این مطلب که علوم اسلامی باید در بسترهای خود بومی سازی، کاربردی و تجاری سازی شود، گفت: توسعه ما باید پایدار باشد زیرا زمانی توسعه پایدار می‌شود و می‌ماند که زیر ساخت‌های آن ایجاد شود و ما زمانی می توانیم موفق باشیم که ساختارها ایجاد شده و تغییر نکنند.



وی با اعلام این خبر که افتتاح رسمی مرکز رشد علوم انسانی همزمان با افتتاح پارک علم و فناوری خواهد بود، اظهار داشت: انتظار داریم شورای تخصصی حوزوی انقلاب فرهنگی تسهیل گر برنامه‌های این مرکز باشد.



محدث با تاکید براینکه نیاز است پیوست فرهنگی این کمیسیون به این مرکز انتقال یابد افزود: آنچه ضرورت تام دارد این است که تولیدات علمی در تمامی ابعاد به ویژه مدیریتی و تربیتی و سایر تولیدات علوم انسانی واسلامی را در اختیار هسته‌های این مرکز بمنظور کاربردی سازی و تجاری سازی گذاشته شود.



پیوست فرهنگی مورد نظر رهبری باید در مرکز رشد، توسعه یابد



مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری قم با بیان اینکه بحث مورد نظر مقام معظم رهبری درباره پیوست فرهنگی باید در مرکز رشد علوم انسانی پیگیری شود، گفت:یکی از مکان‌هایی که می‌تواند نقش آفرین باشد کمیسیون تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی است که می تواند در مرکز رشد به عنوان دارنده محتوای علوم انسانی و اسلامی جهانی، ورود پیدا کند.



محدث با اشاره به اینکه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یک طرح جامع و قابل تسری است افزود: مرکز رشد باید پاسخگوی نیاز جهان باشد و جامعه هدف ما 300 میلیون شیعه و 2 میلیارد مسلمان و 8 میلیارد انسان است چون تعالیم اسلام برای تمام آحاد جامعه بشری است، نه فقط برای مسلمانان.



وی با تاکید براینکه ما نمی‌خواهیم زیاد وارد حیطه نظریه پردازی و تولید علم و تولید ایده شویم، اظهار داشت: هدف و کار ما در مرحله جنینی و رشد دادن ایده و آزاد کردن ایده‌های حمایت شده در محیط جامعه است.



مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری قم گفت: ما به ظرفیت‌هایی می‌پردازیم که طی 33 سال پس از انقلاب تولید شده و ما از آنها غافل بوده ایم و در آنجا هسته‌هایی که توانایی عرضه دارند که ایده‌های خود را به کالا و خدمت و محصول تبدیل کنند مورد حمایت قرار می‌گیرند.

