روانسر 40 درصد گوشت سفید استان کرمانشاه را تامین می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، ظرفیت مرغداری های روانسر به یک میلیون و 900 هزار قطعه در هر دوره رسیده است.

فرماندار شهرستان روانسر در جمع کشاورزان روستایی این شهرستان با بیان اینکه 103 واحد مرغداری در این شهرستان فعال است گفت: ظرفیت مرغداری های روانسر به یک میلیون و 900 هزار قطعه در هر دوره رسیده است.

جلال صفری افزود: زمینه اشتغال 540 نفر در مرغداریهای شهرستان روانسر فراهم شده و با هدف حمایت از تولید کنندگان، بسته های حمایتی شامل وامهای کم بهره برای تغییر سیستم سوخت رسانی و کاهش هزینه های تولید در حال انجام است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان روانسر نیز گفت:از ابتدای سال 84 تاکنون بیش از 2536 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان روانسر زیرپوشش سیستم آبیاری تحت فشار رفته است.

کامران کریمی افزود: برای اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار 739 هکتار از اراضی این شهرستان در سالجاری بیش از24 میلیارد و 605 میلیون ریال تسهیلات بانکی و کمکهای بلاعوض و یارانه ای دولتی پرداخت شده است.

برگزاری همایش راهکارهای انتخاباتی سالم در روانسر

راهکارهای برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند با مشارکت حداکثری مردم در نشست شورای فرهنگ عمومی روانسر بررسی شد.

امام جمعه روانسر در این نشست سلامت انتخابات، حضور حداکثری و انتخاب فرد اصلح را ضامن اقتدار بیش از پیش انقلاب دانست و گفت: نفوذ آرمانهای انقلاب اسلامی به ملت های غربی نشان دهنده همدلی و دلبستگی مردم به نظام اسلامی است.

ملا عبدالله غفوری افزود: بلوغ سیاسی و بصیرت مردم تمامی توطئه های دشمنان نظام را خنثی کرده است و عدم انتخاب کاندیداها از روی تعصبات قومی و محلی از آسیب های اجتماعی ناشی از رقابت های انتخاباتی پیشگیری می کند.

وی از وجود وحدت کامل در بین مردم این شهرستان خبر داد و افزود: آنچه می تواند به تعمیق وحدت و دوری از اختلافات کمک کند، حرکت بر مدار قانون و رعایت موازین قانونی است که مسئولان باید برای استحکام و پایداری این وحدت و همدلی بیشتر تلاش کنند.

معاون فرماندار روانسر نیز یکی از راهکارهای مناسب در جهت مقابله با جنگ نرم دشمنان را در حال حاضر مشارکت حداکثری مردم را در پای صندوقهای اخذ رای اعلام کرد و گفت: نتیجه آن بیمه نمودن آحاد جامعه اسلامی در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن و جنگ نرم بدخواهان ملت است.

مراد باباخانی افزود: با توجه به حساسیت انتخابات امسال و تهدیدات و تحریم‌های استکبار جهانی و موج بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه و تاثیر این انتخابات بر منطقه می‌طلبد آحاد مردم نقش پررنگ‌تری نسبت به گذشته داشته باشند.

ایمان دست اندرکاران انتخابات موجب برگزاری رقابتی سالم می شود

غلامرضا حیدری در همایش توجیهی اعضای هیئت اجرایی حوزه فرعی کلیایی در کانون امام(ره) شهرستان سنقر افزود: دشمنان با شایعه پراکنی و سیاه نمایی سعی در ایجاد یاس و نا امیدی در ملت ایران دارند تا در انتخابات شرکت نکنند، اما مردم با بصیرت و بیدار ایران اسلامی با حضور پرشور در انتخابات 12 اسفند مشت محکمی بر دهان دشمنان نظام اسلامی خواهند کوبید.

فرماندار سنقر با تاکید بر رعایت اصل امانت داری در برگزاری انتخابات گفت: ایمان و اعتقاد بالای همه دست اندر کاران برگزاری انتخابات موجب برگزاری سالم و رقابتی انتخابات آتی مجلس نهم در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری خواهد بود.

حیدری رعایت دقیق قانون را در روند برگزاری انتخابات لازم و ضروری دانست و تاکید کرد: 23 شعبه اخذ رای کار جمع آوری آرای مردم 92 روستای حوزه فرعی بخش کلیایی را در روز 12 اسفند انجام خواهند داد.