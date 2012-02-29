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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۱۲

طی بیانیه ای اعلام شد:

حضور پرشور مردم در انتخابات فوق تصور دشمن خواهد بود

حضور پرشور مردم در انتخابات فوق تصور دشمن خواهد بود

سمنان-خبرگزاری مهر: تشکل های مذهبی خواهران شهرستان سمنان طی بیانیه ای اعلام کردند: حضور پرشور و گسترده مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی فوق تصور دوست و دشمن خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر در قسمتی از بیانیه تشکل های مذهبی خواهران شهرستان سمنان آمده است: پیشروی اسلام در جهان با بیداری اسلامی و رهایی مستضعفین همراه بوده و همانطور که امام راحل(ره)  اشاره فرمودند: این قرن زمان غلبه مستضعفان بر مستکبران است .

این بیانیه اظهار می دارد: مقام معظم رهبری تاکید کردند شرایط جهان تحول اساسی را به خود خواهد دید و لذا ما باید با نهایت دقت و با صلابت مسیر نورانی آرمان های امام راحل(ره) و شهداء را ادامه دهیم.

بیانیه تشکل های مذهبی خواهران شهرستان سمنان در پایان خاطر نشان می کند: ما ضمن تجلیل از حماسه حضور مردم در حماسه 22 بهمن امسال، این بار هم با دعوت از همه اعضای تشکل های اسلامی خواهران جهت حضور در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دعوت به عمل آورده و اعلام می داریم همه ما همگام با ملت غیور ایران، قاطعانه و با تمام توان در انتخابات شرکت کرده تا مشت محکمی بر دهان یاوه گویان داخلی و خارجی باشد.

کد مطلب 1545459

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