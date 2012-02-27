مشارکت 70 درصدی مردم گناوه در انتخابات

احمد جعفری نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتخابات نماد مردم‌سالاری دینی است و ایران اسلامی با برگزاری 30 انتخابات در سه دهه در واقع نشان داده که همواره به رای و نظر مردم اهمیت می‌دهد.

وی افزود: مردم عاشق نظام اسلامی هستند و همواره در خط ولایت و رهبری حرکت کرده‌اند و اطمینان داریم در انتخابات نهم مجلس نیز بار دیگر حماسه‌ای بی‌نظیر خلق خواهند کرد.

فرماندار گناوه خاطرنشان کرد: تعداد 6 کاندیدا در شهرستانهای بوشهر، گناوه و دیلم از طرف شورای نگهبان تایید صلاحیت شده‌اند که از ابتدای تبلیغات تاکنون مورد خاصی از بی‌نظمی نداشته‌ایم و در کمال آرامش و انضباط شاهد تبلیغات رسمی کاندیداها هستیم.

جعفری‌نسب تصریح کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده بیش از 70 درصد مردم گناوه در این انتخابات مشارکت می‌کنند و رای خود را به صندوقها می‌اندازند.

وی بیان کرد: از تمام نامزدها انتظار داریم همانند روزهای گذشته در چارچوب قانون حرکت کنند و با احترام به رقبا در امر تبلیغات و معرفی خود اهتمام ورزند تا مردم نیز در فضایی آرام و بانشاط نامزد خود را انتخاب کنند.

فرماندار گناوه افزود: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات در 12 اسفند اندیشیده شده و همه مردم و مسئولان این شهرستان از هم‌اکنون برای خلق حماسه 12 اسفند آماده و مهیا شده‌اند.

جعفری‌نسب گفت: از همه مردم این شهرستان نیز دعوت می‌کنیم در ساعات ابتدایی روز جمعه پای صندوقهای رای حاضر شوند و با برگزاری انتخاباتی باشکوه، دشمنان را ناکام و ناامید سازند.

انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی 12 اسفند برگزار می‌شود.