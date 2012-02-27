اعلام اندازه دور کمر آقایان و خانمها برای دور ماندن از بیماریهای قلبی

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عبداللهی با بیان اینکه افزایش وزن سبب افزایش کار قلب می‌شود اظهار داشت: فشارخون بر اثر وزن اضافی، بالا می‌رود و ممکن است میزان کلسترول بد و تری‌گلیسیرید (نوعی چربی) نیز افزایش یابد.

وی افزود: خطرناکترین نوع چاقی تجمع چربی در ناحیه شکم است که اندازه دور کمر بیش از 102 سانتیمتر در آقایان و بیش از 88 سانتیمتر در خانمها پرخطر محسوب می شود. باید اندازه دور کمر آقایان به کمتر از 94 و در خانمها به کمتر از 80 سانتیمتر رسانده شود.

عبداللهی تصریح کرد: افرادی که چربی اضافی در بدن به خصوص در ناحیه شکمی دارند، برای ابتلا به بیماریهای قلبی‌عروقی مستعدترند حتی اگر هیچ کدام از عوامل خطر دیگر در آنها وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه مصرف بیش از حد هرگونه روغن می تواند باعث چاقی شود تاکید کرد: کاهش وزن در افرادی که دارای اضافه وزن و چاقی هستند موجب کاهش کلسترول بد و همچنین کاهش فشار خون می شود.

معاون دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، بهترین راه برای دستیابی به وزن دلخواه را داشتن رژیم غذایی کامل و سالم دانست و خاطرنشان کرد: بهترین روش کاهش وزن کاهش دریافت مواد قندی و چربی است و روغن ماهی، زیتون و مغزها ازمنابع خوب روغن هستند ولی نباید بیشتر از نیاز مصرف شوند چون باعث چاقی می شوند.