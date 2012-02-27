جوسازی المطلک علیه ایران با حمایت آشکار از گروهک تروریستی منافقین

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه البوابه در مطلبی با انتقاد از جانبداری صالح المطلک از شخصیتهای طرفدار بعثی ها در عراق از گروهک تروریستی منافقین پرداخته است.

این پایگاه می افزاید: صالح المطلک با نادیده گرفتن تلاشهای اخیر سازمان ملل متحد و دولت عراق در زمینه انتقال 400 نفر از اعضای گروهک منافقین از اردوگاه اشرف به پایگاه لیبرتی بغداد آن را تصمیمی ایرانی توصیف کرده است.

پایگاه مذکور نوشت : صالح المطلک اعلام کرده است که پناهندگان ایرانی(تروریستهای فرقه رجوی) اردوگاه اشرف که اخیرا به پایگاه لیبرتی منتقل شده اند، از شرایط انسانی بدی رنج می برند!

این پایگاه می افزاید: المطلک ضمن درخواست از سازمان ملل متحد برای ایفای نقش خود در این باره انتقال اعضای این گروهک را مخالف قطعنامه های سازمان ملل توصیف کرده است.

پایگاه مذکور به نقل از صالح المطلک معاون نخست وزیر عراق وابسته به اقلیت ذکر کرد: بدون فراهم آوردن شرایط لازم زندگی برای این افراد چه ضرورتی داشت که آنها به خارج از اردوگاه اشرف منتقل کنند؟!

شایان ذکر است دولت عراق در تاریخ 17 فوریه 2012 با هماهنگی سازمان ملل متحد قریب به 400 نفر از اعضای گروهک منافقین را پایگاه لیبرتی در غرب بغداد منتقل کرد که اولین عملیات انتقال این گروهک تروریستی به خارج از استان دیالی از سال 2003 محسوب می شود. این اظهارات المطلک در حالی مطرح می شود که اعضای گروهک مذکور در زمان رژیم صدام در عراق از هیچ جنایتی علیه مردم ایران و عراق فروگذار نکردند. بسیاری از شخصیتهای عراقی اخیرا به حمایت برخی از گروههای داخلی از این گروهک اشاره کرده بودند.