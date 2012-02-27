اعلام اسامی نامزدهای جمعیت آبادگران جوان استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت آبادگران جوان استان کرمانشاه نامزدهای خود در حوزه‌های انتخابیه استان کرمانشاه را اعلام کرد.

جمعیت آبادگران جوان کرمانشاه در این اطلاعیه با دعوت از عموم مردم مومن و ولایتمدار استان کرمانشاه برای حضور در صحنه انتخابات و خلق حماسه‌ای باشکوه در 12 اسفندماه، اسامی نامزدهای مورد حمایت و تایید این جمعیت در استان کرمانشاه بدین شرح اعلام شد:

در حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه: دکتر عبدالرضا مصری، سید سعید حیدری طیب و حاج محمد رزم

در حوزه انتخابیه سنقر و کلیایی: دکتر محمد ابراهیم محبی

در حوزه انتخابیه قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل‌ذهاب: محمدرسول محنت‌فر

در حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین: حجت‌الاسلام شیخ وحید احمدی

در حوزه انتخابیه اسلام آباد غرب: دکتر حشمت الله فلاحت‌پیشه

در حوزه انتخابیه پاوه و اورامانات: شهاب نادری

برهمین اساس این جمعیت در حوزه انتخابیه کرمانشاه یک نفر و در حوزه انتخابیه اسلام آباد غرب با جبهه متحد اصولگرایان اختلاف نظر داشته و مابقی نامزدها با نامزدهای این جبهه مشترک هستند.

خدمات شهری در کرمانشاه شب هنگام انجام می شود

مدیر خدمات شهری شهرداری کرمانشاه گفت: با هدف سهولت در ارائه خدمات و جلوگیری از ایجاد گره های ترافیکی، عملیات رفت و روب، تنظیف و پاکسازی شهر شبها انجام می شود.

شهاب حاج علی اکبری افزود: از ابتدای اسفندماه جاری بیش از 70 درصد خدمات شهری شبها صورت می گیرد که این روند تا پایان امسال به 100 درصد خواهد رسید.

وی با بیان اینکه حجم بیشتر خدمات توسط ماشین آلات مکانیزه انجام می شود خاطرنشان کرد: درصدد هستیم با منظم کردن ارایه خدمات در طول شب از مشکلات روزانه این امر جلوگیری کنیم.

مدیر خدمات شهری شهرداری از بسیج تمام امکانات برای بازپیرایی شهر در روزهای پایانی سال خبر داد و گفت: هم اکنون رنگ آمیزی جداول، دیوارها و علایم ترافیکی آغاز شده و این روند تا قبل از پایان سال ادامه می یابد.

حاج علی اکبری با قدردانی از تعامل دو سویه شهروندان تصریح کرد: همشهریان فهیم کرمانشاهی در حفظ و نگهداری شهر خود بیش از پیش ساعی و کوشا باشند.

بیانیه دانشگاه رازی کرمانشاه درباره انتخابات مجلس نهم

دانشگاه رازی کرمانشاه در آستانه برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای از آحاد مردم استان برای حضور در پای صندوقهای رای دعوت کرد.

دانشگاه رازی کرمانشاه در این بیانیه آورده است: انقلاب اسلامی رجعت و بعثت دوباره همه باورهای ملکوتی و آرمانهای بزرگ انبیا و اولیا و زمینه سازو پرچم دار همه مجاهدتهای جبهه حق علیه باطل در طول تاریخ بشریت است؛ اکنون از پس همه این سالها و همه ریزشها و رویشها، نهضت عدالتخواهانه امام راحل با هدایت رهبر معظم انقلاب، جوانتر از همیشه به سوی افق نورانی و غایت خود نزدیک می شود.

در ادامه این بیانیه می خوانیم: ملت غیور ایران بخصوص مردم فهیم کرمانشاه، شکوه و عظمت نظام را در یوم الله 22 بهمن به تصویر کشیدند و آحاد مردم به ویژه جوانان و دانشجویان برومند کشورمان در روز 12 اسفند نیز همچون 22 بهمن با حضور پرشور درصحنه به پای صندوقهای رای خواهند آمد و رای دشمن شکن خود را به مثابه تیری در قلب دشمن رها کرده و با هوشیاری و آگاهی وارد عرصه انتخاب نامزدها می شوند تا بهترین سرنوشت را نه تنها برای خود بلکه برای نسل آینده نیز رقم بزنند.

دانشگاه رازی در بیانیه انتخاباتی خود آورده است: در وضعیت خطیر فشار و تحریمهای دشمن، باید این حضور را با صلابت هرچه بیشتر به نمایش گذاشت و همانند ادوار گذشته انتخابات، باید مشارکت خوبی در عرصه انتخابات مجلس داشته باشند تا دشمنان انقلاب را بیش از پیش سردرگم و ناامید سازند.

در ادامه می خوانیم: دانشگاهیان بخصوص دانشجویان، افتخار آفرینان آینده این مرز و بوم که برای تحقق آرمانهای انقلاب گامهای موثر و ارزشمندی برداشته اند، با حضور پرشور خود در انتخابات مجلس نهم برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب رقم خواهند زد و حضور گسترده و مشارکت حداکثری آنان، ارکان انقلاب اسلامی را مستحکمتر خواهد کرد.

در پایان این بیانیه آمده است: ما دانشگاهیان همگام با مردم شریف کرمانشاه با حضور پرشور در 12 اسفند در پای صندوقهای رای، حماسه ای دیگر را رقم خواهیم زد و امیدواریم بتوانیم همواره در راستای اعتلای اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی منشاء خدمات ارزنده باشیم.

درخشش جوانان کرمانشاهی در دوازدهمین مسابقات ملی مهارت

تیم اعزامی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان کرمانشاه به دوازدهمین دوره از مسابقات ملی مهارت با کسب یک مدال طلا، یک مدال نقره و 4 دیپلم افتخار خوش درخشید.

دوازدهمین دوره از مسابقات ملی مهارت امسال باحضور 986نفر رقابت کننده از 31 استان کشور در 26 رشته برگزارشد.

نخبگان مهارتی استان کرمانشاه توانستند در دو رشته برودتی و تهویه مدال طلا و در رشته قنادی و شیرینی پزی مدال نقره را برای کرمانشاه بدست آورند.

شرکت کنندگان از 29بهمن ماه لغایت 2اسفندماه سالجاری در سه حوزه مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای، ادارات کل آموزش فنی وحرف های استانهای تهران و البرز به مدت 4 روز با هم به رقابت پرداختند.

نفرات برگزیده پس از حضور در اردوهای آموزشی مهارت به مسابقات جهانی سال 2013 در کشور آلمان اعزام می شوند.

22 کشته و زخمی در تصادف مینی بوس با یک دستگاه وانت نیسان

برخورد یک دستگاه وانت نیسان با یک دستگاه مینی بوس مسافربری در محور کرمانشاه به روانسر، 22 کشته و زخمی برجا گذاشت.

با اعلام مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره تصادف منجر به جرح در محور کرمانشاه به روانسر در محدوده استحفاظی پاسگاه "قزانچی" کرمانشاه، بلافاصله ماموران پاسگاه جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

با حضور ماموران در محل مشاهده شد، یک دستگاه وانت نیسان بدلایلی با یک دستگاه مینی بوس مسافربری برخورد کرده است و در اثر این حادثه راننده و سرنشین نیسان بهمراه 20 نفر از سرنشینان مینی بوس مجروح شده اند.

مصدومان حادثه توسط چند تیم اعزامی از مرکز فوریتهای پزشکی به مراکز درمانی اعزام شدند اما پیگیریهای بعدی ماموران حاکی از آن بود، دو نفر از مسافران مینی بوس که عبارتند از دومرد 70 و 41 ساله بعلت شدت جراحات وارده فوت کرده اند.

سایر مصدومان حادثه در تعدادی از مراکز درمانی شهر کرمانشاه بستری بوده و تحت درمان و مراقبتهای پزشکی قرار دارند.