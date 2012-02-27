انصراف چهارمین داوطلب انتخابات مجلس در آمل

یدالله اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امیر میرزایی نامزد نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه آمل که پیش از این صلاحیت او از سوی شورای نگهبان تایید شده بود، عصر دوشنبه با حضور در ستاد انتخبات این شهرستان به صورت رسمی کناره گیری کرد.

وی افزود: هفته گذشته مصطفی رئیس بهان که در مراحل مختلف صلاحیت خود را از شورای نگهبان گرفته بود، به صورت رسمی انصراف خود را به ستاد انتخابات شهرستان آمل اعلام و از رقابت در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی انصراف داد.

رئیس ستاد انتخابات آمل ادامه داد: دو داوطلب شرکت در انتخابات مجلس نهم در حوزه انتخابیه آمل به نامهای محبوبه حسین پور و سید روح الله حسینی مقدم به صورت رسمی قبل از آغاز بررسی صلاحیتها انصراف داده بودند.

فرماندارآمل، دلایل انصراف این داوطلب را شخصی عنوان کرد.

اکبرزاده با اشاره به اینکه در مجموع برای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه آمل 4 نفر داوطلب شده بودند، اضافه کرد: از این تعداد اکنون سه نفر به نامهای عزت الله یوسفیان ملا، رضا حاجی پور و عنایت الله تورنگ برای گرفتن آرا مردم برای رفتن یک نفر به خانه ملت رقابت خواهند کرد.

شهرستان 400 هزار نفری آمل، یک کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد.