مشارکت گسترده مردم در انتخابات نقطه مقابل تحریم هاست

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن وحیدی عصر دوشنبه در همایش خانواده صنعت، معدن، تجارت و جامعه اصناف خراسان شمالی، افزود: استکبار جهانی قصد دارد با تهدید و تحریم، نظام جمهوری اسلامی را در مجموعه تعاملات و مراودات بین المللی به انزوا بکشاند غافل از اینکه ملتی بزرگ و با این پیشینه درخشان تاریخی هیچگاه در حصار انزوا نمی گنجد.

وی رمز موفقیت نظام جمهوری اسلامی در زمینه های مختلف را حضور یکپارچه و احساس مسئولیت آحاد افراد جامعه در شرایط حساس تاریخی دانست و گفت: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی یک گزینه طلایی و یک فرصت مناسب برای ملت ایران است تا در این مقطع حساس، یک بار دیگر حضور و ایستادگی خود را به رخ دنیای استکبار بکشد.

مدیرکل سیاسی استانداری خراسان شمالی اظهار داشت: حضور مردم و مشارکت آنها همچنین نتیجه انتخابات، علاوه بر تاثیر داخلی بر سرنوشت سایر کشورهای منطقه نیز موثر است.

وحیدی افزود: مشارکت در انتخابات و دقت برای انتخاب افرادی اصلح علاوه بر وظیفه اجتماعی یک تکلیف دینی و شرعی بوده که کوتاهی در این مورد مسئولیت اخروی دارد.

وی حضور حداکثری مردم در انتخابات را نشانه پایبندی مردم به ارزشهای اسلامی دانست و گفت: امروز نگاه تمام ملت های مسلمان جهان، به ویژه ملت های منطقه به انتخابات ایران دوخته شده است.

وی اظهار امیدواری کرد که روز جمعه 12 اسفند ماه، حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای، عزت و سربلندی ایران اسلامی را رقم زده و دشمنان نظام را برای همیشه مایوس و نا امید کند.

در ابتدای این همایش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: تجار، بازاریان و جامعه اصناف خراسان شمالی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همانند دوره های پیشین افتخارآفرینی کنند.

سید ابراهیم حسینی گفت: تجار و بازاریان خراسان شمالی در طول این سی و سه سال در تمام صحنه های ولایی و ارزشی نظام جمهوری اسلامی دوشادوش سایر اقشار مردم حضوری فعال و دشمن شکن داشته اند.

وی افزود: دشمنان نظام باید بدانند که تحریم های درازمدت اقتصادی کوچکترین تاثیری در اراده فولادین ملت هوشیار و بیدار ایران اسلانی نخواهد داشت.

همایش خانواده صنعت، معدن، تجارت و جامعه اصناف خراسان شمالی عصر دوشنبه با حضور تجار، بازاریان و شماری از مسئولین استانی در تالار حافظ بجنورد برگزار شد.