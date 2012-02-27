جریان نوپا در انتخابات یارگیری مشخص و واضحی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی در همایش انتخاباتی جبهه متحده اصولگرایان در کرج که با حضور دو نماینده تحت حمایت این جبهه برگزار شد، گفت: در دوره های قبل انتخابات، صف آرائی مشخصی در برابر یک صف آرائی مشخص دیگری ایستاده و به رقابت انتخاباتی می پرداخت و در این میان مردم نیز برای انتخاب راحت تر بودند.

وی افزود: در انتخابات پیش رو صف آرائی ها خیلی مشخص و واضح نیست و گروه ها و احزاب مختلف باید تلاش کنند تا اهداف، طرز فکر و نگرش خود را به مردم به وضوح نشان دهند تا در میان این همهمه آرایش های سیاسی خود را معرفی کنند.

وی گفت: در انتخابات پیش رو در کنار جریان ها و گروههای سیاسی فعال، یک جریان نوپا در حال حرکت است که در سایه روشن گام برداشته و خیلی یارگیری مشخص و واضحی ندارد.

بزرگان و کدخدا منشان انتخابات های قبلی امروز وارد صحنه شده اند

وی در خصوص جبهه متحد اصولگرایان گفت: امروز انسجام و وحدت رویه اعضای این جبهه در کل کشور سرآمد و واضح است و بزرگانی که تا دیروز و در دوره های قبل نقش کدخدا منشانه ای برای انتخابات داشته و تنها در مواقع بروز مشکلات به آنها مراجعه می شد، امروز خود وارد صحنه شده و از این جبهه حمایت می کنند.

متکی تصریح کرد: جامعه مدرسین قم و روحانیون مبارز از جبهه متحد اصولگرایان اعلام حمایت کرده و ساز و کارهای آنها برای ارائه راهکار برای برگزاری هرچه با شکوهتر انتخابات به این جبهه ختم شده است.

وی ورود بزرگانی چون آیت الله مهدوی کنی و مصباح یزدی به عرصه انتخابات و اعلام نظر آنها در خصوص مسائل انتخابات را نشان از اهمیت و حساسیت این دوره از انتخابات دانست.

مردم از اصلاح طلبان پاسخ می خواهند

دبیر جبهه متحد اصولگرایان گفت: در آرایش های سیاسی این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی، اصلاح طلبان با آنکه حضور دارند اما حضور نداشته و تنها تعداد کمی از آنها با نام وارد صحنه انتخابات شده اند و بیشتر آنها ترجیح داده اند در سایه و با نام خاصی فعالیت نکرده یا بعضا نام های جدید برای خود و گروه خود بیاورند.

وی افزود: اصلاح طلبان باید پاسخگوی مردم باشند زیرا مردم در نشان دادن پایبندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی در انتخابات حضور یافته و بعدها از اصلاح طلبانی که گوی و میدان را ترک کرده و حاضر به شرکت در انتخابات نشدند، می پرسند که ما برای دفاع از ارزشهای نظام و اعلام پایبندی به نظام، پای صندوق های رای حاضر شدیم اما شما کجا بودید که نیامدید.

متکی تصریح کرد: هویت سیاسیون به حضور آنها بوده و اگر در صحنه های حساس مهم سیاسی حضوری نداشته باشند به هیچ وجه هویت سیاسی نخواهند داشت و مردم آنها را فراموش خواهند کرد.