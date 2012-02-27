اخبار کوتاه ورزشی استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، بانوان کاراته کای کرمانشاهی در رده های سنی بزررگسالان، امید و جوانان به دومین مرحله اردوی تیم ملی دعوت شدند.

فدراسیون کاراته اسامی نفرات دعوت شده به مرحله دوم مسابقات انتخابی تیم ملی بانوان در رده‌های مختلف سنی و در ۲ بخش کاتا و کومیته را اعلام کرد.

در کاتای انفرادی رده سنی بزرگسالان فاطمه شفیعی و در کومیته 55-کیلوگرم زینب دوستداری، کومیته 61- کیلوگرم سمیرا ملکی پور، کومیته 68- کیلوگرم پگاه زنگنه و کومیته 68+ کیلوگرم سمیه عزیزی از کرمانشاه به این اردو دعوت شدند.

در کومیته رده سنی امید نیز در وزن 60+کیلوگرم حدیث ملکی پور به اردو دعوت شد.

در کاتا انفرادی رده سنی جوانان پریا روشنی و در کاتا تیمی همین رده پردیس حسینی، پریا روشنی و مریم زین الدین به اردو دعوت شده اند.

در کومیته رده سنی جوانان وزن 48-کیلوگرم فائزه ابراهیمی و در کومیته 59+کیلوگرم آرامچه زارع و محدثه آقایی از کاراته کاهی کرمانشاهی دعوت شده به دومین اردو می باشند.

برگزاری المپیاد ورزشی دانشگاه علمی کاربردی استان کرمانشاه

اولین المپیاد ورزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه با حضور 19 مرکز آموزشی و واحد استانی با هدف ترویج ورزش و تندرستی برگزار شد.

بیژن عباسی خزایی، هدف از برگزاری المپیاد ورزشی این دانشگاه را ترویج ورزش و تندرستی در میان کارکنان و دانشجویان این دانشگاه اعلام کرد و گفت: امروزه ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه زیادی به اشکال گوناگون با آن سروکار دارند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه افزود: این المپیاد با حضور 19 مرکز آموزشی و واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه در رشته های فوتسال، والیبال، کشتی آزاد، تکواندو، تنیس روی میز، کاراته، شطرنج، شنا و دارت در سه بخش کارمندی، دانشجویان پسر و دانشجویان دختر به مدت یک ماه فعالیت خود را آغاز کرده است که در اختتامیه المیپاد به نفرات اول تا سوم هر رشته هدایایی به رسم یادبود اهدا خواهد شد.

بیانیه جامعه ورزشی کرمانشاه به مناسبت انتخابات 12 اسفند

جامعه ورزش و جوانان و بسیج ورزشکاران سپاه نبی اکرم(ص) در خصوص انتخابات 12 اسفند بیانیه ای مشترک صادر کردند.

در این بیانیه آمده است: جامعه ورزش و جوانان ارزشی استان کرمانشاه و همچنین بسیجیان ورزشکار استان با تاکید بر این مهم، عزم خود را برای شرکت در انتخابات 12 اسفند اعلام داشته و از عموم مردم انقلابی و بصیر، گروهها و احزاب ایران اسلامی دعوت می نماید با حضور پرشور و انتخاب آگاهانه خود در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، با پرهیز از تفرقه، جبهه ای مستحکم و متحد از عزم و اراده خود برای استمرار گفتمان اصولگرایی در مقابل دشمنی بیگانگان به نمایش گذارند.