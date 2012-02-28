تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه نهم اسفندماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با ششم ربیع الثانی سال 1433 هجری قمری و بیست و هشتم فوریه سال 2012 میلادی.

- آخرین تمرین آماده‌سازی تیم ملی فوتبال کشورمان پیش از دیدار با قطر در مرحله انتخابی جام جهانی، ساعت 15:30 دقیقه امروز در ورزشگاه آزادی می‌شود.

- مرحله پنجم تور بین‌المللی دوچرخه‌سواری لانکاوی مالزی امروز در مسیر "آیدکروه- یاندان ایندا آمپانگ" به مسافت 2/187 کیلومتر برگزار می‌شود.

- نشست خبری مربیان تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر ساعت 12 امروز در آکادمی ملی المپیک برگزار می‌شود.

- هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر آغاز می‌شود:

گروه الف:

* سایپا شمال - استیل آذین سمنان، ساعت 14:45، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

گروه ب:

* تربیت یزد - صنعتی خوزستان، ساعت 14:45، ورزشگاه نصیری یزد