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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۷:۵۸

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری‌مهر - گروه‌ورزشی: آغاز هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ دسته‌اول باشگاه‌های کشور و برگزاری مرحله پنجم تور بین‌المللی دوچرخه‌سواری لانکاوی مالزی از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه نهم اسفندماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با ششم ربیع الثانی سال 1433 هجری قمری و بیست و هشتم فوریه سال 2012 میلادی.

- آخرین تمرین آماده‌سازی تیم ملی فوتبال کشورمان پیش از دیدار با قطر در مرحله انتخابی جام جهانی، ساعت 15:30 دقیقه امروز در ورزشگاه آزادی می‌شود.

- مرحله پنجم تور بین‌المللی دوچرخه‌سواری لانکاوی مالزی امروز در مسیر "آیدکروه- یاندان ایندا آمپانگ" به مسافت 2/187 کیلومتر برگزار می‌شود.

- نشست خبری مربیان تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر ساعت 12 امروز در آکادمی ملی المپیک برگزار می‌شود.

- هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر آغاز می‌شود:
گروه الف:
* سایپا شمال - استیل آذین سمنان، ساعت 14:45، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
گروه ب:
* تربیت یزد - صنعتی خوزستان، ساعت 14:45، ورزشگاه نصیری یزد

کد مطلب 1545481

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