آملیها برنج مورد نیاز سه میلیون ایرانی را تامین می کنند

سید مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیش بینی می شود در سال زراعی جاری، بیش از نیمی از شالیزارهای آمل به زیرکشت برنج از نوع ارقام محلی و حدود نیمی دیگر ارقام پرمحصول کشت شود.

وی اضافه کرد: شهرستان آمل با حدود 38هزار هکتارشالیزار، سالانه حدود 200 هزار تن برنج سفید تولید می کند.

امینی ادامه داد: مدیریت جهاد کشاورزی آمل امسال به منظور حمایت از شالیکاران این شهرستان انواع بذراصلاح شده پرمحصول و کود شیمیایی میان آنان توزیع می کند.

وی بیان داشت: آمل از مناطق مهم کشور در تولید برنج بوده به طوری که برنج مورد نیاز بیش از سه میلیون نفر دراین شهرستان تولید می شود.

امینی در ادامه از آماده سازی حدود 80هکتار از شالیزارهای این شهرستان برای خزانه گیری برنج برای سال زراعی جدید خبر داد.

وی گفت: تاکنون از حدود 38هزار هکتار شالیزار قابل کشت در شهرستان آمل، تاکنون در حدود 16هزار هکتار از شالیزارآمل شخم و شیار انجام شده است.

امینی افزود: شخم و شیار زمستانه برای آماده سازی کشت برنج ، سبب دفع آفات کرم ساقه خوار برنج و کاهش استفاده از سموم شیمیایی درزمان پرورش برنج خواهد شد.