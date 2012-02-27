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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۵۲

شیرانی:

مرکز تحقیقات مدیریت حوادث در اصفهان راه‌اندازی می‌شود

مرکز تحقیقات مدیریت حوادث در اصفهان راه‌اندازی می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: مرکز تحقیقاتی به منظور مدیریت کردن بهتر حوادث در اصفهان راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین شیرانی بعدازظهر دوشنبه در همایش سراسری نظام سلامت، مدیریت ریسک و حوادث غیر مترقبه اظهار داشت: باید دوره کوتاه مدت مجازی مدیریت حوادث در اصفهان شکل بگیرد و علاوه بر آن از سال آینده مقطع کارشناسی ارشد و PHD مدیریت حوادث در دانشگاه علوم پزشکی راه‌اندازی شود.

وی بیان داشت: نگرش مردم و مسئولان باید طوری نسبت به حوادث تغییر کند تا منجر به تغییر رفتار در آن‌ها شود و به جایی برسیم که کمترین تلفات را در هنگام رویارویی با حوادث داشته باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: وجه امتیاز همایش مدیریت ریسک و حوادث غیر مترقبه نسبت به سایر همایش‌ها که صرف به شکل تئوری و آکادمیکی برگزار می‌شود، ویژگی علمی و عملی دارد.

شیرانی بیان داشت: با توجه به جایگاه ویژه اصفهان در کشور و اینکه در تمام مسائل اصفهان جایگزین تهران است بنابراین نقش حساسی در مدیریت حوادث طبیعی و غیر طبیعی ایران دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خواستار هماهنگی بین بخشی و سازمانی با ارگانهایی مثل هلال‌احمر، آتش‌نشانی، مدیریت بحران اصفهان و سازمانهای دخیل در مدیریت هرچه بهتر بحران شد و اضافه کرد: هر چند این هماهنگی از چند سال قبل در اصفهان شکل گرفته است اما باید تقویت شود.

کد مطلب 1545486

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