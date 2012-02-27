به گزارش خبرنگار مهر، شاهین شیرانی بعدازظهر دوشنبه در همایش سراسری نظام سلامت، مدیریت ریسک و حوادث غیر مترقبه اظهار داشت: باید دوره کوتاه مدت مجازی مدیریت حوادث در اصفهان شکل بگیرد و علاوه بر آن از سال آینده مقطع کارشناسی ارشد و PHD مدیریت حوادث در دانشگاه علوم پزشکی راهاندازی شود.
وی بیان داشت: نگرش مردم و مسئولان باید طوری نسبت به حوادث تغییر کند تا منجر به تغییر رفتار در آنها شود و به جایی برسیم که کمترین تلفات را در هنگام رویارویی با حوادث داشته باشیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: وجه امتیاز همایش مدیریت ریسک و حوادث غیر مترقبه نسبت به سایر همایشها که صرف به شکل تئوری و آکادمیکی برگزار میشود، ویژگی علمی و عملی دارد.
شیرانی بیان داشت: با توجه به جایگاه ویژه اصفهان در کشور و اینکه در تمام مسائل اصفهان جایگزین تهران است بنابراین نقش حساسی در مدیریت حوادث طبیعی و غیر طبیعی ایران دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خواستار هماهنگی بین بخشی و سازمانی با ارگانهایی مثل هلالاحمر، آتشنشانی، مدیریت بحران اصفهان و سازمانهای دخیل در مدیریت هرچه بهتر بحران شد و اضافه کرد: هر چند این هماهنگی از چند سال قبل در اصفهان شکل گرفته است اما باید تقویت شود.
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