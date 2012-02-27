به گزارش خبرنگار مهر علی نیکزاد در مراسم بهره برداری از مرکز مدیریت راههای استان تهران با اشاره به اقدامات گسترده این وزارتخانه در زمینه تامین زیرساخت ها گفت: افزایش تردد در جاده ها و گسترش هر روزه راههای کشور اجازه کنترل فیزیکی را نمی دهد بنابراین باید از ابزار الکترونیکی برای کنترل ترافیک و محدودیت تردد استفاده کرد.

وی افزود: مرکز فرماندهی مدیریت راههای کشور با همکاری 5 ارگان مختلف شرایطی را فراهم می کند تا مسافران با امنیت بیشتری در جاده ها تردد داشته باشند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: امروز مرکز مدیریت راهها در دوازدهمین استان به بهره برداری رسید و استان تهران از این پس مجهز به ابزارهای الکترونیکی برای کنترل راهها می شود.

نیکزاد با بیان اینکه قبل از اینکه مسئولیتی در حوزه راه داشته باشم نمی دانستم که سالانه 10 تا 15 نفر از راهداران جان خود را از دست می دهند بیان کرد: زمستان گذشته 8 نفر از راهداران در حین انجام وظیفه جانشان را از دست دادند بنابراین کنترل الکترونیکی راهها می تواند از بروز این حوادث جلوگیری کند.

وی با اشاره به اهمیت استان تهران افزود: با وجود اقدام بخش راه و مسکن اما دو اداره کل راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در این استان ادغام نمی شوند زیرا حساسیت هر دو حوزه در تهران بالاست.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت این کار در اقتصاد کشور بیان کرد: این اقدامات برای این انجام می شود تا 46 میلیون مسافری که در ایام نوروز جابجا می شوند با آرامش و امنیت بیشتری این کار را انجام دهند.