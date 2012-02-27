  1. استانها
  2. مازندران
۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۴۰

اکبرزاده خبر داد:

افزایش 20 درصدی واجدین شرایط رای دادن در آمل

افزایش 20 درصدی واجدین شرایط رای دادن در آمل

آمل - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات آمل از افزایش 20 درصدی واجدان شرایط رای دادن در این حوزه انتخابیه در خبر داد.

یدالله اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه سه هزار نفر در این شهرستان به عنوان عوامل برگزاری انتخابات مجلس نهم معرفی شدند، افزود: حدود 330 شعبه اخذ رای برای جمع آوری آرا شهروندان آملی در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: حدود 250 هزار آملی واجد شرایط رای دادن در نهمین دوره انتخابات مجلس نهم هستند که حدود 20 درصد بیشتر از انتخابات دوره گذشته دراین شهرستان است.

فرماندار آمل گفت: با رعایت قوانین انتخباتی خوشبختانه تاکنون هیچ موردی از تخلف تبلیغاتی از نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در شهرستان مشاهده نشده است.

اکبرزاده افزود: تنها تعدادی از عکس و بنرهای برخی از نامزدهای نمایندگی مجلس که در برخی نقاط این شهر به صورت غیر متعارف نصب شده بود،  توسط ستاد انتخابات شهرستان جمع آوری شد.

وی ادامه داد: خوشبختانه با بازدیدهای بعمل آمده در سطح شهرستان، شور تبلیغات انتخاباتی از سوی نامزدها و هواداران آنان  وجود دارد و جالب آنکه این اتفاق در روستاها بیشتر از شهرها است.

فرماندار آمل، حضور پرشور و حداکثری مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را تعیین کننده و سرنوشت ساز خواند و تصریح کرد: رشد و شکوفایی همه جانبه ایران اسلامی در سایه حضور حداکثری مردم درانتخابات است.

اکبرزاده تصریح کرد: همه باید با انتخاب درست و کارشناسانه، افرادی که اصلح تر هستند و به فکر آبادانی و سربلندی کشور و شهرستان بوده انتخاب شوند.

شهرستان حدود 400 هزار نفری آمل یک کرسی مستقل درمجلس شورای اسلامی دارد.

کد مطلب 1545488

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها