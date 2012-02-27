افزایش 20 درصدی واجدین شرایط رای دادن در آمل

یدالله اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه سه هزار نفر در این شهرستان به عنوان عوامل برگزاری انتخابات مجلس نهم معرفی شدند، افزود: حدود 330 شعبه اخذ رای برای جمع آوری آرا شهروندان آملی در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: حدود 250 هزار آملی واجد شرایط رای دادن در نهمین دوره انتخابات مجلس نهم هستند که حدود 20 درصد بیشتر از انتخابات دوره گذشته دراین شهرستان است.

فرماندار آمل گفت: با رعایت قوانین انتخباتی خوشبختانه تاکنون هیچ موردی از تخلف تبلیغاتی از نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در شهرستان مشاهده نشده است.

اکبرزاده افزود: تنها تعدادی از عکس و بنرهای برخی از نامزدهای نمایندگی مجلس که در برخی نقاط این شهر به صورت غیر متعارف نصب شده بود، توسط ستاد انتخابات شهرستان جمع آوری شد.

وی ادامه داد: خوشبختانه با بازدیدهای بعمل آمده در سطح شهرستان، شور تبلیغات انتخاباتی از سوی نامزدها و هواداران آنان وجود دارد و جالب آنکه این اتفاق در روستاها بیشتر از شهرها است.

فرماندار آمل، حضور پرشور و حداکثری مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را تعیین کننده و سرنوشت ساز خواند و تصریح کرد: رشد و شکوفایی همه جانبه ایران اسلامی در سایه حضور حداکثری مردم درانتخابات است.

اکبرزاده تصریح کرد: همه باید با انتخاب درست و کارشناسانه، افرادی که اصلح تر هستند و به فکر آبادانی و سربلندی کشور و شهرستان بوده انتخاب شوند.

شهرستان حدود 400 هزار نفری آمل یک کرسی مستقل درمجلس شورای اسلامی دارد.