پنج بانوی تکواندوکار البرزی به تیم ملی دعوت شدند

محمد نوذری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: روز دوشنبه اسامی نهایی انتخابی تیم ملی پومسه اعلام شد که 9 بانوی تکواندو کار به تیم ملی دعوت شدند که پنج نفر آنها بانوان تکواندوکار البرزی بودند.
وی افزود: انتخابی تیم ملی پومسه به مدت یک روز برگزار شد که نفرات برتر این مسابقات روز دوشنبه تعیین شدند که در رده سنی بزرگسال و جوانان بود.
رئیس هیئت تکواندو استان البرز ادامه داد: این بانوان تکواندوکار زیر نظر مربی کره ای تا زمان اعزام در مجموعه ورزشی آزادی تمرین خواهند کرد.
نوذری اظهار داشت: این ورزشکاران فروردین ماه سال آینده به مسابقات آسیایی ویتنام اعزام خواهند شد.
کرج – خبرگزاری مهر: رئیس هیئت تکواندو استان البرز گفت: پنج بانوی تکواندو کار البرزی به تیم ملی دعوت شدند.
محمد نوذری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: روز دوشنبه اسامی نهایی انتخابی تیم ملی پومسه اعلام شد که 9 بانوی تکواندو کار به تیم ملی دعوت شدند که پنج نفر آنها بانوان تکواندوکار البرزی بودند.
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