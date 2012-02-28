  1. استانها
  2. البرز
۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۷

نوذری در گفتگو با مهر:

پنج بانوی تکواندوکار البرزی به تیم ملی دعوت شدند

پنج بانوی تکواندوکار البرزی به تیم ملی دعوت شدند

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس هیئت تکواندو استان البرز گفت: پنج بانوی تکواندو کار البرزی به تیم ملی دعوت شدند.

محمد نوذری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: روز دوشنبه اسامی نهایی انتخابی تیم ملی پومسه اعلام شد که 9 بانوی تکواندو کار به تیم ملی دعوت شدند که پنج نفر آنها بانوان تکواندوکار البرزی بودند.

وی افزود: انتخابی تیم ملی پومسه به مدت یک روز برگزار شد که نفرات برتر این مسابقات روز دوشنبه تعیین شدند که در رده سنی بزرگسال و جوانان بود.

رئیس هیئت تکواندو استان البرز ادامه داد: این بانوان تکواندوکار زیر نظر مربی کره ای تا زمان اعزام در مجموعه ورزشی آزادی تمرین خواهند کرد.

نوذری اظهار داشت: این ورزشکاران فروردین ماه سال آینده به مسابقات آسیایی ویتنام اعزام خواهند شد.

کد مطلب 1545493

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها