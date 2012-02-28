پنج بانوی تکواندوکار البرزی به تیم ملی دعوت شدند

محمد نوذری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: روز دوشنبه اسامی نهایی انتخابی تیم ملی پومسه اعلام شد که 9 بانوی تکواندو کار به تیم ملی دعوت شدند که پنج نفر آنها بانوان تکواندوکار البرزی بودند.



وی افزود: انتخابی تیم ملی پومسه به مدت یک روز برگزار شد که نفرات برتر این مسابقات روز دوشنبه تعیین شدند که در رده سنی بزرگسال و جوانان بود.



رئیس هیئت تکواندو استان البرز ادامه داد: این بانوان تکواندوکار زیر نظر مربی کره ای تا زمان اعزام در مجموعه ورزشی آزادی تمرین خواهند کرد.



نوذری اظهار داشت: این ورزشکاران فروردین ماه سال آینده به مسابقات آسیایی ویتنام اعزام خواهند شد.