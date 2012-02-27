قهرمان لیگ کشتی فرنگی نوجوانان مازندران مشخص می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته پنجم و پایانی لیگ کشتی فرنگی نوجوانان مازندران از دقایقی دیگر در سالن ورزشی سید رسول حسینی ساری، سه دیدار برگزار می شود، تا چهره تیم قهرمان این مسابقات مشخص شود.

در حساس ترین دیدار هفته پایانی این مسابقات، دو تیم شهید شوبچاری بابل و هیئت نوشهر که در چهار مسابقه گذشته خود صاحب پیروزی شدند، برای کسب قهرمانی این جام رقابت فشرده ای برابر هم خواهند داشت.

در دیگر دیدار هفته پنجم، تیم پوران نور بابل با هیئت ساری و مجتمع خدمات فنی صادقی قائم شهر با آمل به دیدار هم می روند.

نخستین دوره مسابقات لیگ کشتی فرنگی نوجوانان باشگاههای مازندران، با عنوان جام شادروان رعیت پناه، میردار و نوروزیان از پیشکسوتان کشتی مازندران نامگذاری شده است.

لیگ کشتی فرنگی نوجوانان مازندران، با شرکت شش هیئت کشتی آمل، نوشهر، شهید نورالله شوبچاری و سید بابل، قائم شهر و هیئت کشتی ساری برگزار می شود.

