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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۵۵

ناصری در گفتگو با مهر:

مجمع روسای دانشگاههای البرز در رشد فرهنگی استان تاثیرگذار است

مجمع روسای دانشگاههای البرز در رشد فرهنگی استان تاثیرگذار است

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز تشکیل مجمع روسای دانشگاههای استان البرز را در رشد ابعاد مختلف فرهنگی استان موثر ارزیابی کرد.

حسن ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مجمع روسای دانشگاههای استان البرز که نمونه مشابه ای در کشور ندارد، به فرموده حضرت امام در باب تاثیر و اهمیت وحدت کلمه اشاره کرد و گفت: امام خمینی (ره) 30 سال پیش بر وحدت کلمه تاکید کرد و آن را عاملی در  پیشرفت برنامه ها و اهداف عنوان کرد.

وی افزود: هر اقدامی که با وحدت و هماهنگی توام باشد به سرانجام می رسد و نتایج مثبت و تاثیرگذاری خواهد داشت.

ناصری ادامه داد: اجتماع و در کنار هم قرار دادن دانشگاهها در حالیکه هر کدام جنبه های مختلفی دارند، اتفاق ارزشمندی است که در این استان نوپا شکل گرفت. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز اظهار داشت: هر گاه دانشگاه در جایی حضوری فعال دارد، رشد ابعاد مختلف فرهنگی منطقه صورت می گیرد و همین امر اهمیت تشکیل این مجمع را دو چندان می کند.

وی گفت: تصمیماتی که در این مجمع گرفته می شود، به دلیل آنکه به طور مستقیم بر قشر دانشجو تاثیر می گذارد، با اهمیت است.

کد مطلب 1545497

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