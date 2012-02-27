اسکار ایرانی خبرساز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ربودن جایزه اسکار توسط سینماگر شایسته ایرانی اصغر فرهادی برای فیلم تحسین شده "جدایی نادر از سیمین" در صدراخبار امروز فرهنگ و هنر بود و به نوعی سایر اخبار در سایر حوزه های دیگر خبری راتحت الشعاع قرارداد. فرهادی به همراه پیمان معادی ، سارینا فرهادی و لیلا حاتمی بامداد امروز در آمریکا درکنار سایر سینماگران جهان جمع شدند و جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را به مردم ایران تقدیم کرد.

فرهادی هنگام دریافت جایزه‌اش ازهشتاد و چهارمین مراسم اسکار خطاب به حضار گفت: در حال حاضر بسیاری از ایرانیان جهان در حال نظاره ما هستند و من تصور می‌کنم آن‌ها بسیار شاد و خوشحالند. در این زمان که حرف از جنگ و تهاجم و تهدید بین سیاستمداران رد و بدل می‌شود، ما اینجا از نام ایران به عنوان یک فرهنگ درخشان باستانی صحبت می‌کنیم که زیر غباری از مسائل سیاسی پنهان شده‌است.من با افتخار این جایزه را به مردم کشورم تقدیم می‌کنم. مردمی که به همه فرهنگ‌ها و تمدن‌ها احترام می‌گذارند و با کسی دشمنی ندارند.

وودی آلن مجسمه اسکار خود را نگرفت

خبر اسکار گرفتن اصغر فرهادی آنقدر داغ بود که به نظر می آمد که اسکار فقط برای تقدیر از فرهادی ترتیب داده شده بود. اما اینگونه نبود و مراسم اسکار 2012 در حالی به کار خود پایان داد که دو فیلم "هنرمند" و "هوگو" توانستند بیشترین جوایز این دوره را دریافت کنند. در حالی که در این دوره رقابت نزدیکی میان سه فیلم "هوگو"، "هنرمند" و "اسب جنگی" بود، اما این "هنرمند" بود که توانست جوایز اصلی را از آن خود کند.اسکار بهترین فیلم سال، بهترین کارگردانی برای "میشل هازاناویسیوس"، بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین موسیقی متن، بهترین طراحی لباس به فیلم "هنرمند" رسید تا با دست پر مراسم اسکار امسال را با 5 جایزه ترک گوید.

در بخش فیلمنامه نیز اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی به فیلم "فرزندان" و فیلمنامه بهترین فیلمنامه غیراقتباسی نیز به "وودی آلن" رسید. جالب اینکه وودی آلن که برای سومین بار اسکار بهترین فیلمنامه را از آن خود می‌کند بازهم در این مراسم حاضر نشد. این عدم حضور را برخی نشانه انتقاد این کارگردان برجسته سینمای جهان به مراسم اسکار می‌دانند.

تبلیغات بیمه آسیا مرغ باغ ملکوت را پراند

- طعم خوش خبر اسکار به کام مان شیرین نشده بود که خبر آمد بیمه آسیا یک نقاشی دیواری معروف در خیابان شهید سپهبد قرنی، که برای احترام به شهید قرنی سالها پیش کشیده شده بود را پاک کرد.دیواری که این نقاشی بزرگ بر ان نقش بسته دوتکه است که بر یکی تمثال شهید قرنی؛ نخستین رئیس ستاد مشترک ارتش ایران پس از انقلاب که در سوم اردیبهشت ۱۳۵۸ بدست گروه فرقان به شهادت رسید، نقش بسته و بر تکه دیگر شعر مولانا که می‌گوید: "مرغ باغ ملکوتم نی‌ام از عالم خاک" نقش بسته بود که به همت گروه تبلیغات بیمه آسیا در حال پاک شدن است.

- یکی دیگر از اخبار هیجان برانگیز سینمای ایران این بود که سه فیلمساز سینمای ایران با خانواده ناصر حجازی برای ساخت فیلمی درباره زندگی ورزشی او وارد مذاکره شده اند. بهناز شفیعی همسر زنده یاد ناصر حجازی دراین خصوص گفت که مذاکره اولیه با کیومرث پوراحمد مبنی برساخت این مستند انجام شده است. همزمان با این کارگردان ، حسن فتحی و بهروز خلجی به تهیه کنندگی اسماعیل عفیفه و داریوش بابائیان نیز پیشنهاد ساخت این مستند را داده اند و ما منتظر هستیم ببینیم که با آقای پوراحمد به چه نتیجه ای خواهیم رسید چراکه پیشنهاد اولیه از سوی ایشان صورت گرفت.

- از دیگر اخبار مهم امروز فرهنگ و هنر می توان به عدم پخش فیلم های برنامه های تلویزیونی نود و هفت اشاره کرد . روابط عمومی شبکه شوم سیما علت عدم پخش این دو برنامه تلویزیونی را پخش ویژه برنامه‌های انتخابات اعلام کرد. خبر آخر اینکه در نهمین نشست باشگاه موسیقی تهران و در آستانه تولد هفتاد و هفت سالگی منصور نریمان آیین تجلیل از "پدر عود ایران" 11 اسفند ساعت 30/18 در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود.