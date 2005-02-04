رويكرد چشمگير دانش آموزان به مطالعه و پژوهش طي 3 سال گذشته

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مرتضي حاجي در مراسم اختتاميه اولين جشنواره " مداد كم رنگ " با اشاره به اينكه در جشنواره خوارزمي سال جاري از 95 طرح برگزيده دانش آموزي و دانشجويي 63 طرح متعلق به دانش آموزان بود ، افزود : هر چند كه شرايط براي كار تحقيقي در دوره دانشجويي مهياتر از دوره دانش آموزي است اما طي سالهاي جاري عملكرد دانش آموزان قويتر از دانشجويان بوده است.

وي گفت : به رغم كم و كسري هاي موجود در مدارس با رويكردهاي جديد آموزش و پرورش فعاليت هاي پژوهشي ، مطالعاتي ، نوشتاري و رسانه اي از انواع مكتوب و غير مكتوب و الكترونيكي در حال توسعه است.

وزير آموزش و پرورش با اشاره به اينكه نشريات دانش آموزان نسبت به محدوديت هاي موجود در مدارس نشريات خوبي است ، اظهار كرد : نشريات دانش آموزي داراي مطالب متنوع و جذابي است كه بايد قدمهاي بيشتري را براي مسير تعالي طي كند.

وي با تاكيد بر اينكه دانش آموزان بايد در توليد علم و فناوري رشد بيشتري نسبت به گذشته داشته باشند ، گفت : اين روزها بحث هاي انتخابات رياست جمهوري مطرح است و اين در حالي است كه بسياري از دانش آموزان با ادبيات اين مباحث آشنايي ندارند و برخي از اصطلاحات سياسي را نمي شناسند.

حاجي با اشاره به اينكه دانش آموزان بايد نسبت به واژه هاي سياسي آشنايي داشته باشند ، اظهار كرد : دانش آموزان بايد ضمن آشنايي با واژه هاي سياسي نسبت به آنها موضع داشته باشند و بدانند كه مثلا مردم سالاري ، مردم سالاري ديني و تفاوت مردم سالاري ما با مردم سالاري كشورهاي ديگر چيست.

به گزارش خبرگزاري مهر در اين مراسم آقايي ، دبير كل اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان نيز با اشاره به اينكه جنبش دانش آموزي با مخاطب قرار دادن نوجوانان مي كوشد حضور دانش آموزان در عرصه هاي مختلف را پررنگ تر كند ، گفت : استعدادهاي نهفته دانش آموزان بايد شكوفا شده و مورد توجه مسوولان قرار گيرد.

وي با تاكيد بر اينكه جشنواره مداد كم رنگ به معناي جدي و قوي نبودن كار دانش آموزان نيست ، افزود : جشنواره مداد كم رنگ نشان داد كه دانش آموزان با دقت و با قلم بسيار قوي وقتي وارد عرصه مي شوند آثار ماندگاري را مي آفرينند.

گفتني است كه جشنواره "مداد كم رنگ " با هدف شناخت استعدادهاي نوجوانان در زمينه روزنامه نگاري و ارتباط دادن آنها با نشريات حرفه اي برگزار شد و در اين جشنواره ضمن حضور نشرياتي با عمر حداقل 3 شماره كه 70 درصد از اعضاي تحريريه آن را دانش آموزان تشكيل مي دادند ، دانش آموزان مي توانستند با سه موضوع جهان بدون آمريكا ، جنبش دانش آموزي ، سال پاسخگويي - عدالت اجتماعي نشريات خود را به دبيرخانه جشنواره "مداد كم رنگ " ارسال كنند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي مهر ، بيش از هزار نشريه براي شركت در مسابقه به دبيرخانه جشنواره " مداد كم رنگ " رسيد كه از اين تعداد 368 نشريه به بخش مسابقه راه يافت و مابقي در نمايشگاه نشريات دانش آموزي به نمايش گذاشته شدند ، در اين جشنواره 24 ديپلم افتخار و 15 مداد زرين به برگزيدگان اهدا شد و يك دوره يك روزه آموزش روزنامه نگاري نيز براي 500 نفر از شركت كنندگان برگزار شد.