اولتیماتوم جدید شرکت نفت به پیمانکاران/جزئیات توافق وزیران نفت و صنعت

به گزارش خبرنگار مهر، موسی سوری مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس به عنوان اولین مقام رسمی شرکت ملی نفت ایران از حمایت برخی از مسئولان ارشد کشور از برخی از پیمانکاران ضعیف شاغل در طرح توسعه فازهای پارس جنوبی انتقاد کرده و گفته است: هر روز تاخیر در عدم راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی میلیون‌ها دلار عدم النفع برای کشور به همراه دارد.

احمد قلعه بانی مدیر عامل شرکت ملی نفت هم اخیرا از اعمال سیاست‌های سفت و سخت وزارت نفت در برخورد با برخی از پیمانکاران ضعیف شاغل در پارس جنوبی خبر داده و تاکید کرده است: پیمانکاران ضعیف و کم کار شاغل در پارس جنوبی مشمول جرایمی خواهند شد.

همزمان با افزایش تاخیر و عدم کارآیی استاندارد برخی از پیمانکاران شاغل در پارس جنوبی اخیرا مسئولان شرکت ملی نفت ایران تاکید کرده اند: در صورت ادامه روند فعلی فعالیت ها در توسعه فازهای پارس جنوبی این شرکتها ابتدا با کاهش حجم کار و سپس اخراج از پارس جنوبی روبرو خواهند شد.

از سوی دیگر اخیرا مذاکراتی بین رستم قاسمی وزیر نفت و مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره عملکرد ضعیف برخی از پیمانکاران شاغل در پارس جنوبی انجام شده است.

پیگیری‌های خبرنگار مهر حاکی از آن است که با توافق وزیران نفت و صنعت، یک جدول زمان بندی برای تولید زودهنگام گاز در چهار فاز پارس جنوبی تعریف شده است که در صورت عدم تحقق اهداف پیش بینی شده مطابق با این جدول زمان بندی، جرایمی برای برخی از این شرکتها در نظر گرفته خواهد شد.

توسعه فازهای 15 تا 18 پارس جنوبی 56 ماهه شد

بر اساس برنامه زمان بندی تعریف شده قرار بود تولید زودهنگام گاز در چهار فاز 15 تا 18 پارس جنوبی تا آذر ماه سالجاری آغاز شود اما به دلیل عدم پایبندی کامل به تعهدات توسط برخی از پیمانکاران تولید گاز از این چهار فاز مشترک به سال آینده موکول شده است.

آخرین گزارش رسمی شرکت ملی نفت ایران نشان می دهد که با گذشت 56 ماه (نزدیک به پنج سال) پیشرفت عملیات اجرایی فاز 15 و 16 پارس جنوبی به حدود 80 درصد و پیشرفت عملیات اجرایی فاز 17 و 18 پارس جنوبی هم به نزدیک 70 درصد رسیده است.

در حال حاضر وضعیت توسعه فاز 15 و 16 به مراتب از فاز 17 و 18 پارس جنوبی وضعیت مطلوب تری دارد و حتی واحدهای یوتیلیتی پالایشگاه ساحلی این مگاپروژه گازی در مرحله پیش راه اندازی قرار دارد و پیش بینی می شود سکوها و لوله‌های دریایی این طرح هم تا تابستان سال 1391 در خلیج فارس آماده تولید گاز شوند.

اما عملیات اجرایی مجموع بخش دریایی و ساحلی طرح توسعه فاز 17 و 18 پارس جنوبی با تاخیر بیشتری روبرو است به طوری‌که هم اکنون در بخش طراحی و ساخت سازه‌های دریایی و حفاری چاه‌های دریایی این دو فاز مشترک گازی در خلیج فارس هنوز نیمی از عملیات اجرایی انجام نشده است.



پیش بینی می شود با بهره برداری از این چهار فاز پارس جنوبی در مجموع روزانه 160 هزار بشکه میعانات گازی و 100 میلیون متر مکعب گاز به ظرفیت تولید ایران افزوده شود که متناسب با قیمت‌های فعلی در بازار جهانی گاز و سایر محصولات گازی، راه اندازی این چهار فاز سالانه بیش از 6 میلیارد دلار درآمد نصیب اقتصاد ملی خواهد کرد.

بدهی 2میلیارد دلاری نفت به پیمانکاران پارس جنوبی

همزمان با خط و نشان‌های جدید شرکت نفت به تاخیرهای چندین ماه برخی از پیمانکاران پارس جنوبی، این شرکتها عدم تامین به موقع منابع مالی را عامل این تاخیرها عنوان می کنند.

احمد قلعه بانی معاون وزیر نفت اخیرا درباره حجم بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران به پیمانکاران و سازندگان پارس جنوبی با رد بدهی 3 میلیارد دلاری شرکت نفت، گفته است: هم اکنون حجم بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران به پیمانکاران و سازندگان داخلی در طرح‌های توسعه پارس جنوبی به حدود 2 میلیارد دلار رسیده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت با تاکید بر اینکه برای توسعه و افزایش ظرفیت تولید گاز از پارس جنوبی در سالجاری سرمایه گذاری 21 میلیارد دلاری در این میدان مشترک گازی در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: بر این اساس بدهی 2 میلیارد دلاری به پیمانکاران و سازندگان داخلی رقم قابل توجهی نیست.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت همچنین حجم بدهی 2 میلیارد دلاری به پیمانکاران با توجه به سرمایه گذاری سالانه 36 میلیارد دلار در کل بخش‌های بالادستی صنایع نفت و گاز کشور را رقم قابل توجهی ندانسته و تاکید کرده است: پیش بینی می شود با انتشار اوراق مشارکت بخشی از این مشکلات مالی و پرداخت بدهی‌ها به پیمانکاران داخلی به طور کامل مرتفع شود.

به گزارش مهر، بر اساس اهداف بودجه سال 1390 باید در سالجاری بیش از 16 میلیارد دلار در طرح توسعه فازهای پارس جنوبی سرمایه گذاری می شد که تا پایان بهمن ماه سالجاری حدود 11 میلیارد دلار از این منابع جذب شده است.

گزارش رسمی شرکت ملی نفت ایران نشان می دهد که تا پایان اسفند ماه سالجاری حداکثر نیمی از بودجه 36 میلیارد دلار توسعه بخش بالادستی صنایع نفت و گاز کشور جذب شود.

به عبارت دیگر، برای سالجاری به عنوان سال نخست اجرای برنامه پنجم توسعه جذب 36 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار گرفته بود که تا پایان اسفند ماه سالجاری حداکثر 20 میلیارد دلار از این اعتبارات به طرحهای صنعت نفت اختصاص می یابد.