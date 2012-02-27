به گزارش خبرنگار مهر، شاهین شیرانی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت بسیج جامعه پزشکی اظهار داشت: با این اقدام، کارمندان دانشگاه علوم پزشکی خود را موظف می‌بینند که بسیجی فعالیت کنند، بسیجی تصمیم بگیرند و بسیجی اقدام کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به 22 هزار نفر عضو پرسنل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستند که باید در واقع 22 هزار بسیجی باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه هر رای ایرانی در هر دوره از انتخابات یک موشک به سمت دشمن است، تصریح کرد: نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی همچون سایر انتخابات ایران سرنوشت‌ساز است و باید با علم و آگاهی به استقبال آن برویم.

وی نظام ایران را یک نظام عقیدتی دانست و افزود: نظام حاکم بر ایران با تمام نظام‌های حاکمیتی در دنیا متفاوت است و به خاطر همین ویژگی تاکنون یک تنه مقابل تمام دنیا ایستادگی کرده و باید آمادگی تمام برخوردها را داشته باشد.

شیرانی ادامه داد: در لحظه برخورد با شرایط اضطراری و بحران می توان روی بسیج حساب کرد که به خاطر آماده باش بودن بسیج در همه اوقات و فعالیت شبانه‌روزی آنها، بهترین تکیه‌گاه در مواقع بحرانی است تا پس از آن گروههای دیگر آمادگی خود را پیدا کنند.