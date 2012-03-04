منابع طبیعی مهمترین رکن توسعه /نقش رسانه ها در حفظ جنگل ابر شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، منابع طبیعی به عنوان بستر حیات و توسعه پایدار کشور، متعادل کننده اکوسیستم و پشتوانه بخش کشاورزی، دارای ارزش های تجاری و غیر تجاری فراوانی است.

نقش منابع طبیعی در مساعد کردن محیط زندگی، کنترل هرز آبهای سطحی، تغذیه سفره های آب زیر زمینی، حفظ و تولید خاک نباتی، تولید اکسیژن، تلطیف هوا، پالایش گازهای سمی، تامین غذا و پروتئین، تولید مواد دارویی و صنعتی، پناهگاه حیات وحش، تولید علوفه و چوب بر کسی پوشیده نیست.

وضعیت اقلیمی استان سمنان در کشور منحصر به فرد است



استان سمنان با مساحتی بالغ بر 7/9میلیون هکتار در جنوب رشته کوههای البرز و بخش شمالی دشت کویر قرار دارد اغلب اراضی این استان فاقد پوشش گیاهی است و از طرف دیگر در شمال استان رشته کوههای ستبر البرز و جنگل های ناحیه خزری قرار دارد که از این لحاظ استان را در کشور منحصر به فرد می کند.

حدود 6/96 درصد سطح استان سمنان را عرصه های منابع ملی در برگرفته است که از سطح مذکور عرصه های بیابان 54 درصد بیشترین سطح و بعد از آن مرتع با 39 درصدو جنگل 6/3 درصد می باشد و همچنین از نظر تقسیمات حوزه ای به شکل کلان به سه حوزه آبریز بزرگ و 22 حوزه اصلی تقسیم بندی می شود.

رتبه پنجاه و ششم ایران در بخش پوشش جنگلی جهان



مدیر کل روابط عمومی و امور بین المللی سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیز داری کشور در این زمینه گفت: هم اکنون رسانه با زندگی مردم عجین شده اند.

خلیل عابدینی با اعلام این خبر که ما جز کشورهای کم پوشش جنگل هستیم عنوان کرد: ایران در این بخش رتبه 56 را در جهان دارد.

وی سرانه جنگل در جهان را هشت دهم هکتار اعلام کرد و گفت:اما این سرانه در ایران دو دهم هکتار است.

عابدینی با بیان اینکه 85 درصد وسعت ایران را عرصه های منابع طبیعی شامل می شود افزود: در ایران 14 میلیون و 300 هزار هکتار جنگل وجود دارد و بیشترین سطح جنگل های کشور نیز در شمال کشور واقع شده که از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به این که یک سازمان به تنهایی نمی تواند در عرصه منابع طبیعی فعالیت کند اظهار داشت: برای توسعه فرهنگ منابع طبیعی نیازمند کمک رسانه ها هستیم.

نقش رسانه ها برای حفظ جنگل ابر شاهرود بسیار موثر بود



عابدینی با بیان اینکه رسانه ها در توسعه عرصه منابع طبیعی کشور تلاش خوبی داشتند افزود: نقش رسانه ها برای حفظ جنگل ابر شاهرود بسیار موثر بوده است.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین المللی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور با اشاره به افزایش روز افزون شبکه های خبری رصد اخبار از سوی خبرنگاران با مراجعه به سایت های مختلف اظهار داشت: باید آگاهی ما نسبت به حوزه سازمان تخصصی شود چون امروزه فعالیت خبرنگاران به صورت تخصصی است.



انعقاد تفاهم با سایر ارگانها جهت ترویج فرهنگ حفظ و توسعه منابع طبیعی

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری پانزدهم تا بیست و یکم اسفند ماه را یاد آور شد و گفت: این هفته به نام منابع طبیعی نامگذاری شده است تا بهانه ای برای توجه افکارعمومی درجامعه به منابع طبیعی شود.

وی تصریح کرد: توجه به منابع طبیعی نباید به یک هفته محدود شود.

عابدینی از انعقاد تفاهم نامه هایی برای ترویج فرهنگ حفظ و توسعه منابع طبیعی با آموزش و پرورش و سایر سازمانها و وزارت خانه ها خبر داد.

بحث حفاظت از طبیعت از زمان ورود انسانها به طبیعت مطرح شد

مدیر کل صداو سیمای مرکز سمنان نیز در این مراسم گفت: از زمان ورود انسانها به طبیعت و دخالت آنها بحث حفاظت از طبیعت مطرح شد.

رمضانعلی شریفی فر توسعه پایدار را در گرو منابع طبیعی کشور دانست و افزود: محیط زیست و منابع طبیعی در دنیا یکی از ارکان توسعه هستند.

وی تصریح کرد: انسان برای زیستن نیاز به منابع طبیعی دارد چون منابع طبیعی یک چرخه حیات است که باید این چرخه حیات وجود داشته باشد.

حفاظت از منابع طبیعی استان سمنان ضروری است



شریفی فر با اشاره به این مطلب که استان سمنان کویری است افزود: حفاظت از منابع طبیعی در این استان ضروری است.

وی رسانه ها را زبان مردم در حفاظت از منابع طبیعی ومحیط زیست دانست و عنوان کرد: رسانه ها به دلیل تاثیرگذاری در جامعه نقش مهمی را برای منابع طبیعی و محیط زیست دارند.

مدیر کل صداو سیمای مرکز سمنان منابع طبیعی را متعلق به همه مردم دانست افزود: ما وظیفه داریم از منابع طبیعی حفاظت کنیم.

850 گونه گیاهی در استان سمنان وجود دارد



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان سمنان نیز در این جلسه افزود: در استان سمنان گونه های متنوع گیاهی با ارزش صنعتی، دارویی و خوراکی وجود دارد.

سید حسن میرعماد با بیان اینکه از 850 گونه گیاهی در استان سمنان، 126گونه آن دارویی و صنعتی محسوب می شوند گفت: شناخت پتانسیل های بالقوه و بالفعل آنها می تواند نقش موثری را در شکوفایی اقتصاد کشور ایفا نماید.

وی همچنین اضافه کرد: از مهمترین این گونه ها که سالیانه بطور متوسط بین 15 تا 20 تن در استان برداشت و به کشورهای اروپایی صادر می شود باریجه، کتیرا، وشاء و آنغوزه می باشد.

توزیع 600 هزار اصله نهال در استان سمنان



میرعماد با اشاره به این مطلب که 12پروژه با اعتباری بالغ بر 11میلیارد و 720 میلیون ریال به مناسبت هفته منابع طبیعی در استان سمنان آماده افتتاح شدن است، افزود: 600 هزار اصله نهال هم در هفته منابع طبیعی در استان سمنان توزیع می شود.

وی از تولید این درختان در دو ایستگاه تولید نهال در استان سمنان خبر داد و عنوان کرد: این نهال ها شامل 14 گونه مختلف از جمله کاج تهران، اکالیپتوس، انواع سرو، ارغوان، زبان گنجشک و ... است.

فضای سبز استان سمنان به 100هزار هکتار خواهد رسید



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان سمنان در ادامه افزود: با غرس این نهال ها به وسعت فضای سبز استان سمنان افزوده می شود.

میرعماد گفت: بر اساس برنامه پنج ساله باید 100هزار هکتار به سطح فضای سبز استان سمنان اضافه شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری استان سمنان با بیان اینکه شعار هفته منابع طبیعی امسال 'منابع طبیعی، پشتوانه جهاد اقتصادی است گفت: به همین مناسبت همایشی نیز در مهدیشهر برگزار می شود.

میرعماد نواخته شدن زنگ طبیعت و قرائت پیام طبیعت در مدارس استان، برپایی جشن درختکاری، حضور کارشناسان منابع طبیعی در مدارس، افتتاح نمایشگاه عکس، افتتاح پروژه های منابع طبیعی، توزیع نهال در مصلی های نماز جمعه و ... را از جمله برنامه های این اداره کل در هفته منابع طبیعی اعلام کرد.