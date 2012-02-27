به گزارش خبرنگار مهر، به همت بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، مناظره‌ای با عنوان "انتخابات مجلس نهم" و با حضور حجت الاسلام قاسم روانبخش"عضو شورای مرکزی جبه پایداری انقلاب اسلامی"مصطفی کواکبیان"دبیر کل حزب مردم سالاری"، علی مطهری "عضو موسس ائتلاف صدای ملت" و زهره الهیان "دبیر کمیته بانوان جبهه متحد اصولگرایان" در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود.

در این مناظره ابتدا نمایندگان تشکل‌های فعال در عرصه انتخابات طی سخنانی جداگانه به اهمیت انتخابات خواهند پرداخت و در ادامه به سوال‌های دانشجویان پاسخ خواهند داد.

این مناظره سه شنبه 9 اسفندماه برگزار می شود.