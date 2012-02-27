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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۰۷

در دانشکده علوم اجتماعی تهران؛

مناظره مطهری،کواکبیان،الهیان و روانبخش فردا برگزار می‌شود

مناظره مطهری،کواکبیان،الهیان و روانبخش فردا برگزار می‌شود

مناظره علی مطهری،مصطفی کواکبیان ،قاسم روانبخش و زهره الهیان فردا با عنوان "انتخابات مجلس نهم" برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به همت بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، مناظره‌ای با عنوان "انتخابات مجلس نهم" و با حضور حجت الاسلام قاسم روانبخش"عضو شورای مرکزی جبه پایداری انقلاب اسلامی"مصطفی کواکبیان"دبیر کل حزب مردم سالاری"، علی مطهری "عضو موسس ائتلاف صدای ملت" و زهره الهیان "دبیر کمیته بانوان جبهه متحد اصولگرایان" در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود.

در این مناظره ابتدا نمایندگان تشکل‌های فعال در عرصه انتخابات طی سخنانی جداگانه به اهمیت انتخابات خواهند پرداخت و در ادامه به سوال‌های دانشجویان پاسخ خواهند داد.

این مناظره سه شنبه 9 اسفندماه برگزار می شود.

کد مطلب 1545505

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