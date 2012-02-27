ساماندهی 110 کشیک راهداری در استان بوشهر برای نوروز

علیرضا صفایی بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر با تمام ظرفیت موجود برای رفاه و آسایش شهروندان تلاش می‌کند و تمهیدات ویژه‌ای نیز برای مهمانان و مسافران نوروزی اندیشیده‌ایم.



مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر از آمادگی راهداران برای استقبال از مسافران نوروزی خبر داد و افزود: فعالیت‌های این اداره کل در ایام نوروز شتاب بیشتری می‌گیرد و خدمات لازم به مردم ارائه می‌شود.

وی با اشاره به حضور راهداران همزمان با ایام تعطیل در محورهای استان بوشهر ادامه داد: 110 کشیک راهداری ساماندهی شده‌اند و از 25 اسفند ماه در راهدارخانه‌های استان مستقر می‌شوند.



مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر خاطرنشان کرد: پاکسازی حاشیه راه‌ها، لکه‌گیری و نصب علائم، شستشوی تابلوها و تجهیز و آماده‌سازی راهدارخانه‌های استان برای اسکان مسافران در مواقع لزوم از جمله اقدامات این اداره در نوروز است.

صفایی بوشهری گفت: نصب بنر با پلاکارد با عناوین شعارهای ایمنی و راهنمایی مسافران در جاده‌ها، ساماندهی و استفاده از سیستم مانیتورینگ جاده‌ها برای مدیریت و کنترل ترافیک در بزرگراه‌ها نیز از دیگر اقدامات این اداره کل در عید نوروز امسال است.



وی از فعالیت 458 راهدار در مناطق مختلف استان خبر داد و اظهار داشت: این راهداران با 88 دستگاه ماشین‌آلات سبک، سنگین و نیمه سنگین در محور ها و راه‌های مواصلاتی استان بوشهر فعالیت می‌کنند.



صفایی بوشهری یادآور شد: از همه توان و ظرفیت موجود در سطح استان برای سلامت مردم و مسافران استفاده می‌کنیم و فرصت‌ها را هدر نمی‌دهیم.