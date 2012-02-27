مسابقات اسکی ویژه دانش آموزان دختر در پیست دیزین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه مسابقات اسکی ویژه دانش آموزان دختر روز سه شنبه هفته جاری در پیست اسکی بین المللی دیزین برگزار می شود.



در مراسم افتتاحیه اکبر حلیمی مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز سخنرانی خواهد کرد.



یکی از مدعوین و سخنران های ویژه مراسم افتتاحیه کیومرث هاشمی معاون تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش است که هنوز حضور وی قطعی نیست.



مراسم اختتامیه مسابقات اسکی ویژه دانش آموزان دختر روز پنج شنبه هفته جاری قبل از انتخابات خواهد بود.

این مسابقات در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان برگزار خواهد شد.