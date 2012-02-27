  1. استانها
  2. البرز
۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۰۳

مسابقات اسکی ویژه دانش آموزان دختر در پیست دیزین برگزار می شود

مسابقات اسکی ویژه دانش آموزان دختر در پیست دیزین برگزار می شود

کرج – خبرگزاری مهر: مسابقات اسکی ویژه دانش آموزان دختر در پیست اسکی بین المللی دیزین برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه مسابقات اسکی ویژه دانش آموزان دختر روز سه شنبه هفته جاری در پیست اسکی بین المللی دیزین برگزار می شود.

در مراسم افتتاحیه اکبر حلیمی مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز سخنرانی خواهد کرد.

یکی از مدعوین و سخنران های ویژه مراسم افتتاحیه کیومرث هاشمی معاون تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش است که هنوز حضور وی قطعی نیست.

مراسم اختتامیه مسابقات اسکی ویژه دانش آموزان دختر روز پنج شنبه هفته جاری قبل از انتخابات خواهد بود.

این مسابقات در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1545509

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها