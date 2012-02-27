برگزاری جشن رای اولی ها در بهارستان و رباط کریم

به گزارش خبرگزاری مهر، در شهرستان های بهارستان و رباط کریم در دو روز جداگانه این جشن را بر پا کردند که در نوع خود توانست، دانش آموزان را با حقوق و تکالیفشان در خصوص انتخابات و مجلس را آشنا کند.

در شهرستان بهارستان این جشن از سوی اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 این منطقه برگزار شد و دانش آموزان رای اولی از اینکه می توانند در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در پای صندوق های اخذ رای حاضر شوند، خوشحال بودند.

امام جمعه بخش بوستان در این مراسم که بعد از ظهر دوشنبه برگزار شد در ابتدای سخنان دلنشین خود به اهمیت انتخابات در کشور پرداخت و گفت: شما دانش آموزان که آینده سازان ایران اسلامی هستید باید با درک مفاهیم بالا به اهمیت این حضور پی ببرید که چرا شما می خواهید رای بدهید.

حجت الاسلام احمد محسن زاده اظهار داشت: حضور شما دانش آموزان در کنار دیگر مردم در انتخابات اخیر و دیگر مقاطع می تواند خار بزرگی در چشم دشمن باشد.

وی ادامه داد: این حضور حداکثری مردم در پای صندوق های اخذ رای می تواند ساختار و پایه های این نظام را مستحکم سازد و دشمن هیچ وقت به خود اجازه عرض اندام را نخواهد داد که کوچک ترین تعرضی را به کشور داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در بخش بوستان عنوان کرد: دشمن برای عدم حضور مردم انقلابی در صحنه های مختلف این نظام به ویژه انتخابات برنامه ریزی هایی داتشته ولی هر بار که مردم احساس می نمایند دشمن چشم طمع به کشور ما دوخته بر حضور مقتدرانه خود می افزایند و این امر باعث خشم دشمن از این انقلاب می شود.

محسن زاده در پایان حضور داشن آموزان رای اولی را در پای صندوق های اخذ رای تبریک گفت.