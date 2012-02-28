تکاپوی هشت تیم برای صعود/ شیشه عمر عربستان در دستان استرالیا

به گزارش خبرنگار مهر، امروز که در آستانه آغاز هفته ششم و پایانی از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا هستیم، تیم‌های اردن، عراق، ازبکستان، ژاپن، استرالیا و ایران جواز حضور در مرحله چهارم این رقابت‌ها را بدست آورده‌اند و هشت تیم قطر، بحرین، عربستان، عمان، تایلند، کره جنوبی، لبنان و کویت با درصدهای متفاوت هنوز شانس راهیابی به این مرحله را دارند.

در زیر نگاهی گذرا به شرایط حاکم بر گروه‌های پنجگانه مرحله سوم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا و برنامه دیدارهای هفته ششم و پایانی این مرحله خواهیم داشت.

جدول رده بندی گروه A:

تیم بازی برد تساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل امتیاز 1- اردن 5 4 - 1 10 4 6+ 12 2- عراق 5 4 - 1 7 3 4+ 12 3- چین 5 2 - 3 7 5 2+ 6 4- سنگاپور 5 - - 5 1 13 12- 0

چهارشنبه - 10/12/90

* چین - اردن، ساعت 11:30، ورزشگاه گوانگژو

* عراق - سنگاپور، ساعت 17:15، ورزشگاه العربی دوحه

از این گروه پیش از این تیم‌های اردن و عراق جواز صعود به مرحله چهارم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا را کسب کرده‌اند و بازی‌های عصر چهارشنبه تاثیری بر سرنوشت صعود تیم‌ها نخواهد داشت و نتایج آنها تنها می‌تواند باعث جابه‌جایی در رده بندی تیم‌های برتر گروه شود.

جدول رده بندی گروه B:

تیم بازی برد تساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل امتیاز 1- کره جنوبی 5 3 1 1 12 4 8+ 10 2- لبنان 5 3 1 1 8 10 2- 10 3- کویت 5 2 2 1 8 7 1+ 8 4- امارات 5 - - 5 5 12 7- 0

چهارشنبه - 10/12/90

* کره جنوبی - کویت، ساعت 15:30، ورزشگاه جام جهانی سئول

* امارات - لبنان، ساعت 15:30، ورزشگاه الوحده ابوظبی

در گروه B سه تیم کره جنوبی، لبنان و کویت به ترتیب دارای شانس صعود به مرحله چهارم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا هستند. کره جنوبی با یک تساوی در بازی عصر فردا مقابل کویت می‌تواند ضمن قطعی ساختن صعود خود، زمینه راهیابی لبنان به مرحله بعدی مسابقات را فراهم آورد، لبنانی که عصر فردا در خانه امارات، قعرنشین گروه به میدان می‌رود.

کویت تنها در صورتی جواز حضور در جمع تیم‌های برتر مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا را بدست می‌آورد که در خانه کره جنوبی به برتری برسد در غیر اینصورت باید وداعی زودهنگام با این رقابت‌ها داشته باشد. لبنان نیز حتی اگر در خانه امارات تن به شکست دهد، با تساوی و یا باخت کویت در خانه کره جنوبی می‌تواند شانس خود را برای راهیابی به جام جهانی 2014 در مرحله‌ای دیگر آزمایش کند.

جدول رده بندی گروه C:

تیم بازی برد تساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل امتیاز 1 - ازبکستان 5 4 1 - 7 1 6+ 13 2- ژاپن 5 3 1 1 14 2 12+ 10 3- کره شمالی 5 2 - 3 2 3 1- 6 4- تاجیکستان 5 - - 5 0 17 17- 0

چهارشنبه - 10/12/90

* تاجیکستان - کره شمالی، ساعت 11:30، ورزشگاه استقلال خجند

* ژاپن - ازبکستان، ساعت 14، ورزشگاه تویوتا

در این گروه تیم‌های ازبکستان و ژاپن صعودشان به مرحله چهارم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا قطعی شده و کره شمالی و تاجیکستان عملا شانسی برای راهیابی به این مرحله از رقابت‌ها ندارند. بازی روز چهارشنبه ژاپن و ازبکستان که در ورزشگاه تویوتا برگزار می‌شود، مسابقه‌ای است برای تعیین صدرنشین گروه که اگر با پیروزی ژاپن به اتمام برسد، این تیم صدرنشین خواهد شد و در غیر اینصورت ازبکستان با کسب رتبه نخست گروه C جواز شرکت در مرحله چهارم از مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره آسیا را کسب خواهد کرد.

جدول رده بندی گروه D:

تیم بازی برد تساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل امتیاز 1- استرالیا 5 4 - 1 9 3 6+ 12 2- عربستان 5 1 3 1 4 3 1+ 6 3- عمان 5 1 2 2 1 6 5- 5 4- تایلند 5 1 1 3 4 6 2- 4

چهارشنبه - 10/12/90

* عمان - تایلند، ساعت 14، ورزشگاه AAMI Park ملبورن

* استرالیا - عربستان، ساعت 14، ورزشگاه Bausher مسقط

استرالیا پیش از این صعود خود به مرحله چهارم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا را قطعی کرده و با اطمینان خاطر از صدرنشینی خود در گروه D مسابقات بعدازظهر چهارشنبه در خانه از عربستان پذیرایی می‌کند. عربستان اگر در این بازی پیروز شود، صعودش به مرحله چهارم رقابت‌ها قطعی می‌شود، در غیر اینصورت برای راهیابی به جمع تیم‌های برتر کارش به اما و اگر می‌کشد.

در دیگر دیدار تعیین کننده این گروه تیم‌های عمان و تایلند در مسقط به مصاف هم می‌روند که برنده این بازی تنها در صورت شکست یا تساوی عربستان در خانه استرالیا شانس راهیابی به مرحله چهارم مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره آسیا را خواهد داشت.

جدول رده بندی گروه E:

تیم بازی برد تساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل امتیاز 1- ایران 5 3 2 - 15 3 12+ 11 2- قطر 5 2 3 - 8 3 5+ 9 3- بحرین 5 1 3 1 3 7 4- 6 4- اندونزی 5 - - 5 3 16 13- 0

چهارشنبه - 10/12/90

* ایران - قطر، ساعت 17، ورزشگاه آزادی تهران

* بحرین - اندونزی، ساعت 17، ورزشگاه ملی منامه

از گروه E تیم ملی فوتبال کشورمان جواز راهیابی به مرحله چهارم مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره آسیا را بدست آورده و پشت سر خود تیم‌های قطر و بحرین را می‌بیند. در این گروه شانس صعود قطر، بیش از بحرین است، چرا که این تیم حتی اگر مقابل ایران تن به شکست بدهد، بحرین باید با اختلاف بیش از هفت گل تیم اندونزی را شکست دهد و به مرحله بعد صعود کند.