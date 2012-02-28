مدرسه سازی در ساوجبلاغ موفق بوده است

غضنفر نخبه روستا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: خوشبختانه در یازده ماه سال 90 موفق به افتتاح شش مدرسه در نقاط مختلف ساوجبلاغ شدیم و برای دو مدرسه ساختمان نماز خانه و برای چهار مدرسه اتاق سرایداری ساخته شد.

وی افزود: یکی از موفقیتهایی که در اواخر ماه بهمن توسط مجمع خیرین مدرسه ساز به دست آمد، گرفتن زمین برای احداث مدرسه در شهرک ابریشم چهارباغ بود. این مدرسه 10 کلاسه هم اکنون 10 درصد پیشرفت ساختمانی داشته و فنداسیون بندی شده است.

نخبه روستا تصریح کرد: همچینین در روستا قاسم آباد آقا مدرسه ای 10 کلاسه در حال ساخت است که از نظر پیشرفت ساختمانی 75 درصد پیشرفت داشته و به مرحله نازک کاری رسیده است.

وی به ساخت مدارسی در روستاهای دیگر اشاره کرد: در روستای قوهه مدرسه ای 10 کلاسه در حال ساخت است که تاکنون 55 درصد پیشرفت داشته و در روستای کردان نیز مدرسه ای 10 کلاسه با 70 درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است.

نخبه روستا در پایان اظهار امیدواری کرد با روندی که ساخت پروژه های در حال ساخت طی می کند این مدارس در سه ماهه اول سال 1391 افتتاح و تحویل آموزش و پرورش شود.