بازدید فرماندار از ستادهای تبلیغاتی نامزدهای انتخابات مجلس نهم در بهارستان

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی یونس نوبخت، فرماندار و رئیس حوزه فرعی انتخابیه شهرستان بهارستان از روند اجرای تبلیغات و ستادهای تبلیغاتی نامزدهای انتخابات مجلس بازدید کرد.

یونس نوبخت ضمن بازدید از سطح شهرستان با حضور و سرکشی از ستادهای تبلیغاتی از نزدیک در جریان روند امور قرار گرفت.

برگزاری آخرین جلسه آموزشی توجیهی کاربران رایانه انتخابات شهرستان اسلامشهر



جلسه آموزشی، توجیهی کاربران رایانه شهرستان اسلامشهر با حضور مرتضی سبحانی پور، معاون سیاسی انتظامی فرمانداری اسلامشهر و رئیس ستاد نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان اسلامشهر و بیش از 200 نفر از کاربران رایانه برگزار شد



سبحانی پور در این جلسه ضمن تاکید بر حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای، بر برگزاری انتخاباتی سالم و به دور از هرگونه حاشیه تاکید کرد و از تمامی کاربران رایانه خواست تا ضمن آشنایی با قوانین و نرم افزار انتخابات نظارت دقیقی بر تمامی مراحل اجرای انتخابات داشته باشند.



رئیس ستاد انتخابات شهرستان اسلامشهر گفت: راز موفقیت کاربران، فراگیری آموزش های لازم و اجرای آموخته ها است.



وی رایانه را از ارکان اصلی انتخابات دانست و گفت: کاربران باید در راس ساعت مقرر در شعبه حضور یابند و محیط کار را آماده برگزاری انتخابات کنند.



این مسئول قانونمندی در انتخابات را موجب سربلندی دانست و ادامه داد: با آموزش ها و استفاده از نرم افزارهای موجود و با دقت عمل انتخابات این دوره همانند گذشته با شکوه هرچه بیشتر برگزار می شود.



در پایان رئیس ستاد انتخابات شهرستان اسلامشهر از دلخواسته، سیران و ابارشی مسئولین آموزش کاربران رایانه تقدیر و تشکر کرد.