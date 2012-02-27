شهرک صنعتی بجنورد به اینترنت پرسرعت مجهز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی گفت: سرویس اینترنت پرسرعت(ADSL) در شهرک صنعتی شماره یک بجنورد راه اندازی شد.

محمد رضا باقری افزود: با راه اندازی این سرویس ، کلیه واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی شماره یک بجنورد می توانند با مراجعه به شرکت مخابرات استان از این امکان استفاده نمایند.

وی ادامه داد: استفاده از ارتباطات اینترنت در دنیای پیشرفته امروز و سرعت بالای انتقال اطلاعات از طریق فناوریهای الکترونیکی گام موثری در پیشرفت و توسعه صنعتی می باشد و واحدهای صنعتی برای همپا شدن با تغییرات بازار و رقابت پذیری می بایست برای ارتباطات الکترونیکی اهمیت ویژه قائل باشند و از این امکان استفاده بهینه نمایند.

باقری اظهار داشت: اینترنت به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای نهضت فناوری اطلاعات در دنیا محسوب می شود و استفاده از اینترنت در مناسبات روزمره باعث از میان رفتن محدودیت های مختلف شده و با ایجاد رابطه‌های چندسویه و قابل دسترس، مناسبات کاری را تغییر می دهد.

رئیس هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی گفت: مهمترین کاربرد استفاده از فناوری اطلاعات در حال حاضر در دنیا موضوعات اقتصادی است و بخش‌های عمده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به استفاده از این فناوری و مبادله اطلاعات در دنیا می پردازند.

وی ادامه داد: شهرک صنعتی شماره یک بجنورد اولین شهرک صنعتی در استان خراسان شمالی است که امکان اینترنت پرسرعت در آن برقرار گردید و با اقدامات انجام شده پیش بینی می شود در آینده نزدیک سرویس اینترنت پرسرعت برای کلیه شهرکهای صنعتی فعال استان خراسان شمالی راه اندازی شود.

در شهرک صنعتی شماره یک بجنورد 47 واحد صنعتی فعال در زمینی به مساحت 20 هکتار در بخشهای مختلف تولیدی مستقر می باشند.

400 هزاراصله نهال در خراسان شمالی آماده غرس شد



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: در سال جاری 400 هزار اصله نهال در این استان آماده غرس شد.



موسی صابری افزود: این تعداد اصله نهال هم‌زمان با هفته درخت‌کاری در سطح بیابان‌ها و اراضی ملی استان غرس خواهد شد.



وی اظهار داشت: سهم هر یک از شهرستان‌ها از این میزان نهال مشخص و برای غرس به این مناطق انتقال یافته است.



وی افزود: از گونه های تولید شده مناسب فضاهای سبز و قابل توزیع در زمان درختکاری می توان به سرو خمره ای، افرا زینتی، آیلان، زبان گنجشک معمولی و زبان گنجشک جنگلی، داغداغان، صنوبر، کاج تهران اشاره کرد.



وی با بیان اینکه نهال های تولید شده بین 1 تا 3 سال سن دارند گفت: این نهال ها، در محیطی سالم و عاری از بیماری و قارچ ها تولید شده اند .



صابری در ادامه گفت: از کل نهال های قابل توزیع 50 هزار اصله نهال گلدانی می باشد که بیشتر جهت غرس در طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری در نظر گرفته شده اند.



وی افزود: سایر نهال ها به صورت نهال های ریشه لخت تولید شده اند که در اختیار عموم و طرح نهضت سبز قرار می گیرند.



وی گفت: قرار است در سال جاری تعداد 90 هزار اصله نهال سریع الرشد صنوبر نیز بین متقاضیان طرح زراعت چوب توزیع شود که در این راستا متقاضیان جهت تشکیل پرونده می بایست به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های تابعه مراجعه تا پس از تشکیل پرونده نهال رایگان بین آنان توزیع گردد.

اقدامات پیشگیرانه شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی در فصل سرما



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی گفت: همراهی شهروندان، همکاری صدا و سیمای و جراید استان خراسان شمالی، یخ زدگی تاسیسات آب و خسارت احتمالی به شرکت آب و فاضلاب را به حداقل رساند.

سید ابراهیم علوی افزود: با توجه به برودت و سرمای هوا در سال جاری، میزان ترکیدگی کنتور بعلت سرما با مقایسه با مدت مشابه در سال جاری کمتر بوده است.



وی گفت: بر اساس تماسهای مردمی با مرکز 122 این شرکت، میزان ترکیدگی کنتور آب در سال جاری برابر با 127 کنتور بوده که این رقم نسبت به سنوات گذشته با توجه به سرد شدن هوا کاهش محسوسی داشته است.



رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت افزود: تهیه و پخش گزارشهای تصویری از نحوه پوشاندن کنتور و تاسیسات آب و فاضلاب داخل ساختمان و پخش از سیمای استان ، پخش اطلاعیه در خصوص یخ زدگی از طریق صدا و سیمای استان، تهیه و پخش 100 عدد نشان آگاهی در خصوص محافظت از کنتور و تاسیسات داخل ساختمان در سه ماه و قبل از روزهای سرد بر اساس پیش بینی ها هواشناسی، توزیع 55 هزار بروشور در خصوص نحوه پوشاندن کنتور و تاسیسات داخل ساختمان توسط قاریان کنتورها و نصب بنر در خصوص یخ زدگی در معابر و ماشینهای اتفاقات را از جمله اقدامات این شرکت در راستای جلوگیری از زیان و خسارت به بیت المال و شهروندان برشمرد.

وی همچنین از عملکرد و اطلاع رسانی به موقع و مناسب همکاران روابط عمومی این شرکت در این زمینه تقدیر کرد.