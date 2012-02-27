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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۰۴

اختصاصی مهر/

یک نامزد دیگر در حوزه انتخابیه علی آبادکتول انصراف داد

یک نامزد دیگر در حوزه انتخابیه علی آبادکتول انصراف داد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار علی آبادکتول از انصراف یک نامزد دیگر نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این حوزه انتخابیه خبر داد.

ابراهیم احمدی در گفتگو با خبرنگارمهر افزود: سید محسن میرکتولی نامزد حوزه انتخابیه این شهرستان نیز روز دوشنبه از رقابتهای انتخابی انصرف داد.

وی اظهار داشت: با انصراف این کاندیدا تعداد داوطلبان این حوزه انتخابیه به 6 نفر کاهش یافت.

به گزارش مهر، پیش از این نیز علیرضا ثمره کتول از رقابتهای انتخاباتی در حوزه علی آبادکتول انصراف داده بود.

محمدرضا جعفری، آسیه بیگوم سیدی، اسدالله قره خانی، ولی الله کردکتولی،  مختار مهاجر و رحمت الله نوروزی در حوزه انتخابیه علی آبادکتول فعالیت دارند.

گلستان 6 حوزه انتخابیه دارد که 70 نامزد برای کسب هفت کرسی مجلس رقابت می کنند.
کد مطلب 1545518

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